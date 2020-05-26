看球已實名制 再填健康聲明太擾民

疫情趨緩，台中市長盧秀燕決定陸續開放校園供民眾運動。不過，國民黨台中市議員李中在議會質詢時指出，既然疫情風險已降低，中華職棒聯盟開打，民眾既然已被要求實名制，為何還要每個觀眾填寫健康聲明書？重複的行政要求成了擾民的作為；他要求讓民眾看球賽時應更便民。

盧秀燕在市政會議開議前，先行說明開放校園的措施。她表示，日前已先開放校園在周假日可開放民眾運動，本周起在校園下課後，自傍晚6時起，民眾也可進入校園運動。但早晨仍暫不開放。因為有些師生很早就會到學校，為顧及老師的安心與學生的安全，傍晚師生都已離校則較安全。

李中在議會文化教育業務質詢時，則針對中央疫情指揮中心要求民眾進球場看比賽時必須填寫健康聲明書表示不能認同。既然已同意讓2000名觀眾入場觀看球賽，且已要求觀眾必須實名制入場，為何還要民眾現場大排長龍填寫健康聲明書？

他指出，衛服部既已表明疫情風險降低，民眾即使進入餐廳，也不用填寫健康聲明書，限制人數進入球場看比賽，已依防疫措施防範，實名制進入，這樣多此一舉，只是在擾民。

台中市副市長答覆說，疫情雖然趨緩，但仍須滾動式檢討相關措施，逐步視安全度再放鬆管制。運動局長李昱叡對於看棒賽能否不必填寫健康聲明書，表示將向中華職棒反應溝通處理措施，再向中央爭取放寬。

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