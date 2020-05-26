沒天災！南投百香果卻傳災情 農民懷疑種苗出問題

南投縣埔里鎮是全國最大百香果產地，入夏後盛產，近期應可陸續採收，未料今年不少果園出現開花少，不結果或果實異常等狀況，粗估逾150公頃都有類似情形，產量銳減，農民懷疑是種苗問題，立委向中央陳情，農委會明將到場查原因。

南投埔里是國內重要的花卉蔬果產區，其中大坪頂地區種植百香果面積約500公頃，是國內最大產地，但近年屢受氣候、天災影響，農園災損狀況多，去年才因強降雨造成落果、水傷等影響產量，未料今年又出狀況，農民苦不堪言。

蔡姓果農說，近年氣候異常，百香果常因雨量過多嚴重水傷、落果，晴雨頻交替也致疫病擴散，害得產量大減，所以不少農民調整產期提早種，想說從5月開始就能收成，除了價格較好，也稍能避開梅雨季或入夏颱風豪雨，沒想到仍受災。

當地農民紛指出，百香果產期調整後，第1期約在5、6月成熟上市，但今年產況超慘，詢問發現不少果樹都出現葉片斑點彎曲、莖節過長少側芽，不太開花因此不結果，就算結成果實，又有生長速度緩慢、果皮皺摺等現象，產量大受影響。

百香果農憂心損失慘重，因此向立委馬文君陳情，馬指出，這次百香果災損無關天災或疫病，所以農民懷疑可能是種苗出問題，粗估受影響的面積達150至200公頃，整體產量恐銳減逾3成，農民栽種期間的成本和心血也全都泡湯。