重度聽障生賴辰彥彩筆畫世界 還當視障生的眼獲總統獎

彰化縣學童賴辰彥罹患先天性重度聽障，自幼裝置人工電子耳，兩次零件故障讓他墜入無聲世界，聽不清楚和聽不見的恐懼和害怕，他透過彩筆紓壓，畫出內心明亮與美好的世界，並以同理心擔任志工讀書給視障生聽。賴辰彥的樂觀和正向表現一直被師長稱許，今年獲得總統教育獎肯定。

賴辰彥就讀北斗國小六年級，2015年起一連4年得到彰化縣童畫心世界繪畫比賽佳作、2018年文化部全國身心障礙文薈獎第二名、2019媽祖盃全國花燈彩繪大賽第二名等繪畫比賽獎項。北斗國小整理他的畫作，去年10月在校內文化走廊舉辦「畫進我的心」個展，行政和教學團隊福至心靈，增加書面資料提報2020總統教育獎。

賴辰彥的媽媽張美麗說，賴辰彥出生一個多月，被診斷為雙耳幾近全聾，她上網查遍有關聽障的訊息，認為高雄雅文基金會以聽覺和口語訓練為主較適合賴辰彥，從此搭火車往返高雄尋求治療，從未間斷；來回旅途她交給賴辰彥筆和紙隨意塗鴉，不是盯著3C載具打發時間。

「繪畫可以紓發情緒，每當懊惱有人聽不懂或誤解我講的話，我就畫畫，把不高興都畫在紙上。」賴辰彥說，最常畫貓和狗，很可愛、很療育，也會畫家人之間的互動和他對未來的期待，希望能像口足畫家楊恩典不向命運低頭，用創作發揚 世界光明面。

張美麗希望賴辰彥成為正常人，能自立更生，因此重視聽力和發音。她表示，賴辰彥兩歲半發出第一個有意義的聲音「ㄇ」，她喜極而泣，後來電子耳零件故障，賴辰彥不明白為何世界沒聲音，嚇得躲在桌子底下，直到她下班回家更換零件；升小四暑假賴辰彥重新開刀裝置電子耳，半年內聽到的都是奇怪雜訊，再度害怕從此失去聽力，還好反覆調整恢復正常。

無聲世界讓賴辰彥害怕和恐懼，也許身障使他早熟，能用同理心對待他人，例如祖父老花眼，他代為讀信、擔任志工為視障者讀書、參加身障者活動表演手語、到社區陪伴行動不方便的長者。張美麗欣慰地說，她的兒子努力做個有用的人，不會變成社會包袱。

即使有人工電子耳及助聽器，賴辰彥仍需讀唇語，增進辨識他人發音，新冠肺炎防疫期間人人戴口罩，苦了賴辰彥，現在疫情趨緩，加上得到總統教育獎，如同雙喜臨門，賴辰彥決定把獎金分成三等份，除了儲蓄、購買輔具，他要捐款給社福機構和買禮物送給幫助他的人，表達最大的謝意。