聽新聞
test
0:00 / 0:00

學校通知家長不用參加畢典 中市教局：無此事馬上查

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員要求必須讓家長參加畢業典禮，教育局表示並未禁止。記者陳秋雲／攝影
台中市議員要求必須讓家長參加畢業典禮，教育局表示並未禁止。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕日前宣布各級學校畢業典禮照常舉辦，市議員林祈烽、施志昌和黃守達今天聯合詢，指出接到家長反映，有教師跟學生講防疫期間要家長不用來參加畢業典禮，林祈烽表示，畢業典禮是學生和家長一生共同回憶，學校無權要家長不參加畢業典禮，議員並要教育局要向各校說清楚。

教育局長楊振昇備詢很訝異，表示會馬上徹查，他強調並未禁止家長參加畢業典禮，但要求學校舉辦畢業典禮要做好防疫措施，歡迎家長到校參加，一同分享孩子的喜悅。到於畢業旅行，則還須評估。

林祈烽說，人生各階段的畢業典禮是屬於孩子和家長們共同的回憶與榮耀，盧市長日前也公開宣佈各校畢業典禮要照常舉行，同時也要校方做好防疫相關工作。但他接獲家長抱怨，指學生回家反映，家長不用去參加畢業典禮，家長聽了很生氣，質疑市長不是公開說各校畢業典禮要照辦，為什麼學校反而要家長不用去參加？

林祈烽表示，市府列出畢業典禮的規範要讓各校遵循，比如一定要戴口罩、量體溫、勤洗手及實名制登記等等，另親友陪同參加，也授權各校依據場地大小做人數控管，這些都沒有問題。可是，學校沒有禁止家長或親友參不參加畢業典禮的權利，這是不對的，不管是學校或老師，都沒有剝奪這個屬於孩子和家長榮耀一刻的權利。

教育局長楊振昇表示，他聽到這件事也很驚訝，市長和教育局都支持各級學校要舉辦畢業典禮，有些學校受限於場地的關係，將採分開分流方式，這些都沒有問題，但市長和教育局絕對不會禁止家長到學校參加畢業典禮的事情，他會交待督學調查此事，並要各校向學生說明清楚，市長支持舉辦畢業典禮，也歡迎家長一同到學校分享孩子的榮耀與喜悅。

針對議員陳本添詢問，畢業旅行是否解禁，教育局表示還須評估。

畢業典禮 教育局 畢業旅行

延伸閱讀

東勢教育園區因政治拖延？ 中市府：地質敏感安全為重

台中購物節多連鎖商家 議員批：誰專程來台中吃麥當勞

台中一中校長遴選出缺 將全國海選

中一中校長遴選「出缺」 報名者校內104票「均不支持」

相關新聞

中央越權？ 開會討論用地變更沒找中市府

內政部營建署今年4月邀集中興大學等單位開會，討論台中市南區文小38用地規畫為社會住宅案。市議員李中昨天在議會質詢說，中市...

重障兒研發輔具 癱瘓媽方便出門

彰化縣重度小兒麻痺患者蔡明岳自幼喜歡研究機械，因緣際會進入工廠，學會電力學與工學、3D工程製圖，自行研發輔具，10年前他...

解封！中市校園戶外場地 下月起下午6點起開放

台中、彰化的國中小校園為防疫一度封閉，但隨疫情趨緩，不少愛在校園運動人口抱怨沒場地很不方便，台中市長盧秀燕昨宣布6月1日...

台中公幼市區爆滿 偏鄉等嘸人

以往公立幼兒園搶破頭，入學抽籤得靠運氣，但在公幼增額、增班後，今年卻出現1619個缺額等嘸人報名，連藍營議員都認為市府撒...

疑種苗出包 南投百香果恐銳減

埔里鎮百香果進入採收期，但農民發現逾3成果園結果異常，產量恐銳減，懷疑是種苗出問題，農委會今會勘。福壽山農場春茶受4月霜...

東勢教育園區無下文 中市府：地質敏感需慎重

台中市政府2018年12月初核准「東勢實驗教育園區」委託海聲華德福學校公辦民營，但雙方至今尚未簽約。議員黃守達昨質詢時質...

看球已實名制 再填健康聲明太擾民

疫情趨緩，台中市長盧秀燕決定陸續開放校園供民眾運動。不過，國民黨台中市議員李中在議會質詢時指出，既然疫情風險已降低，中華職棒聯盟開打，民眾既然已被要求實名制，為何還要每個觀眾填寫健康聲明書？重複的行政要求成了擾民的作為；他要求讓民眾看球賽時應更便民。

台中教育局轉發中國活動訊息挨批統戰 市府允改進

台中市議員江肇國等人發現，市府教育局網站轉發對岸活動訊息，質疑協助中國統戰宣傳，教育局今天回應，日後若疑有違反兩岸條例活...

沒天災！南投百香果卻傳災情 農民懷疑種苗出問題

南投縣埔里鎮是全國最大百香果產地，入夏後盛產，近期應可陸續採收，未料今年不少果園出現開花少，不結果或果實異常等狀況，粗估...

重度聽障生賴辰彥彩筆畫世界 還當視障生的眼獲總統獎

彰化縣學童賴辰彥罹患先天性重度聽障，自幼裝置人工電子耳，兩次零件故障讓他墜入無聲世界，聽不清楚和聽不見的恐懼和害怕，他透...

學校通知家長不用參加畢典 中市教局：無此事馬上查

台中市長盧秀燕日前宣布各級學校畢業典禮照常舉辦，市議員林祈烽、施志昌和黃守達今天聯合詢，指出接到家長反映，有教師跟學生講...

不受霜害影響 福壽山農場推出優質春茶

今年4月中旬高山受到嚴重低溫寒害，高山地區的蔬果茶葉受害情形嚴重，尤其是剛長嫩芽的茶葉，預估減產6成，福壽山農場長巫嘉昌表示，福壽長春茶今年也受到霜害影響，預估減產2到3成，雖然減產，但也因為茶農後續緊急搶救，今年春茶品質優良。

熱門新聞

23兩海戰車海鮮大餐逾4千元貴嗎？ 網友熱議

振興券支付1千換3千政策 逢甲商圈主委：太不乾脆了！

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

消失的糖鐵 台南玉井善化線左鎮五分車車站可望重現

台南左鎮小黃公車上路 社區總幹事：眼淚都快掉下來

台東美麗灣進入仲裁階段 縣府：賠償金額恐對財政衝擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。