學校通知家長不用參加畢典 中市教局：無此事馬上查

台中市長盧秀燕日前宣布各級學校畢業典禮照常舉辦，市議員林祈烽、施志昌和黃守達今天聯合詢，指出接到家長反映，有教師跟學生講防疫期間要家長不用來參加畢業典禮，林祈烽表示，畢業典禮是學生和家長一生共同回憶，學校無權要家長不參加畢業典禮，議員並要教育局要向各校說清楚。

教育局長楊振昇備詢很訝異，表示會馬上徹查，他強調並未禁止家長參加畢業典禮，但要求學校舉辦畢業典禮要做好防疫措施，歡迎家長到校參加，一同分享孩子的喜悅。到於畢業旅行，則還須評估。

林祈烽說，人生各階段的畢業典禮是屬於孩子和家長們共同的回憶與榮耀，盧市長日前也公開宣佈各校畢業典禮要照常舉行，同時也要校方做好防疫相關工作。但他接獲家長抱怨，指學生回家反映，家長不用去參加畢業典禮，家長聽了很生氣，質疑市長不是公開說各校畢業典禮要照辦，為什麼學校反而要家長不用去參加？

林祈烽表示，市府列出畢業典禮的規範要讓各校遵循，比如一定要戴口罩、量體溫、勤洗手及實名制登記等等，另親友陪同參加，也授權各校依據場地大小做人數控管，這些都沒有問題。可是，學校沒有禁止家長或親友參不參加畢業典禮的權利，這是不對的，不管是學校或老師，都沒有剝奪這個屬於孩子和家長榮耀一刻的權利。

教育局長楊振昇表示，他聽到這件事也很驚訝，市長和教育局都支持各級學校要舉辦畢業典禮，有些學校受限於場地的關係，將採分開分流方式，這些都沒有問題，但市長和教育局絕對不會禁止家長到學校參加畢業典禮的事情，他會交待督學調查此事，並要各校向學生說明清楚，市長支持舉辦畢業典禮，也歡迎家長一同到學校分享孩子的榮耀與喜悅。

針對議員陳本添詢問，畢業旅行是否解禁，教育局表示還須評估。