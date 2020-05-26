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東勢教育園區因政治拖延？ 中市府：地質敏感安全為重

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
教育局長楊振昇表示，實驗教育園區位在地質敏感區，環評很重要。記者陳秋雲／攝影
教育局長楊振昇表示，實驗教育園區位在地質敏感區，環評很重要。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今天舉行教育文化業務質詢，議員黃守達指市府的「東勢實驗教育園區」從2018年12月核准至今超過一年半的時間，教育局竟然還沒跟受委託學校海聲華德福簽訂行政契約。他質疑教育局因「政治判斷」「故意拖延」這不顧實驗教育的家長師生權益，也讓東勢振興原地踏步。教育局長楊振昇說，一則因當地學校擔心生源被排擠，另舊東勢高工順向坡有大塊山崩敏感區域，還須評估，楊局長說他921地震曾在暨南大學服務，校園位地震帶的確很危險，不得不慎重。

黃守達指出，教育局2018年12月6日核准委託海聲華德福辦理實驗教育園區的公辦民營案。根據「公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例」申請人應自收受核准委託辦理通知次日起一個月內，與各該主管機關簽訂行政契約。但至今教育局都沒有正式回覆。

黃守達強調，過去這一年半的時間，台中市政府不僅擺爛，為東勢教育園區設下層層障礙。從去年3月到7月，市府開了至少4次「實驗教育園區開發定位研商會議」包括一場校長交流意見會，市府意圖變更園區用途與內容，最後卻不了了之。已核准的公辦民營案，為什麼還要拖延？他質疑是因前市府核准，教育局的政治判斷？！

教育局指出，舊東勢高工順向坡上，西北側有一大塊山崩地滑地質敏感區域，空照圖可看到敏感區域上方還有一塊黃色的崩塌地，面積看不小，市府須注意是否有危險，確保安全。楊振昇說，921大地震他在暨南大學服務，看到學生被壓傷，他認為校園安全重於一切，須走完環評再議。

黃守達說，教育局然以土質脆弱有潛在風險為由，環評程序已超過一年半，至今還不能確定實驗教育園區做不做。即使實驗教育園區第一期與第二期工程已經完工甚至驗收，教育局仍不願就目前的安全範圍與海聲華德福先行議約，學生與家長都在苦等，這不是擺爛什麼是擺爛？

楊振昇表示，當地12所國中小僅有一校同意，其他校都反對設置實驗教育園區，各校擔心生源會不足，影響各校招生。他表示教育局會慎重評估。

台中市議員黃守達要求教育局，說明要不要設置實驗教育園區，別再拖延。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃守達要求教育局，說明要不要設置實驗教育園區，別再拖延。記者陳秋雲／攝影

教育局 921大地震 台中市

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