聽新聞
test
0:00 / 0:00
重度身障兒發明輔具顧中風母11年 獲居家醫療鬆口氣
彰化縣小兒麻痺患者蔡明岳被媽媽照顧43年，在媽媽中風癱瘓後，換成他照顧媽媽11年。母子行動不便，學歷只有國中的蔡明岳設計各種輔具，自製「小天車」把媽媽從床上吊到輪椅才能出門看診，現在申請重度居家醫療，到醫院總算不必大費周章。
蔡明岳表示，媽媽80歲中風，翌年再度中風，從此臥病在床，他帶媽媽到醫院看病是個大工程，所以設計「小天車」放在狹小病床旁，先包裹媽媽再吊起來，移位到輪椅，出門連車帶人上復康巴士到醫院看病，此外，也可用「小天車」抬起媽媽做翻身、拍背、換尿布等日常照顧。
54歲的蔡明岳1歲時因感染小兒麻痺發高燒，雙腿萎縮和嚴重脊椎變形，以輪椅代步，4名姊姊都出嫁，由媽媽照顧他，但媽媽兩次中風後意識不清，長期臥病在床，衍生出泌尿道反覆感染、慢性腎臟病、類天皰瘡等病症長達11年，他承擔起照顧媽媽的責任。
蔡明岳設計了很多輔具給自己或媽媽用，也幫其他身障者設計輔具，包括小天車、升降輪椅、三輪電動代步車，希望其他身障者行動更便利。不過，即使有輔具，重度居家醫療更方便，蔡明岳申請後，部立彰化醫院醫護人員每兩周到宅換尿管、每個月換鼻胃管、每兩個月醫師看診及抽血驗尿。
彰化醫院內科部主任蔡旻叡今天帶居家護理師到蔡家做重度居家醫療，護理師帶筆記電腦及讀卡機，醫師現場讀健保卡及開藥，並帶檢體回醫院化驗。蔡旻叡說，重度居家醫療患者負擔5%的醫藥費，95%健保給付，若有重大傷病卡、福保、榮民等患者由健保支付全額，患者若需重度居家醫療可向彰化醫院醫護人員諮詢及申請，免除行動不便患者舟車勞頓，家屬也比較安心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言