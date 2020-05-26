重度身障兒發明輔具顧中風母11年 獲居家醫療鬆口氣

彰化縣小兒麻痺患者蔡明岳被媽媽照顧43年，在媽媽中風癱瘓後，換成他照顧媽媽11年。母子行動不便，學歷只有國中的蔡明岳設計各種輔具，自製「小天車」把媽媽從床上吊到輪椅才能出門看診，現在申請重度居家醫療，到醫院總算不必大費周章。

蔡明岳表示，媽媽80歲中風，翌年再度中風，從此臥病在床，他帶媽媽到醫院看病是個大工程，所以設計「小天車」放在狹小病床旁，先包裹媽媽再吊起來，移位到輪椅，出門連車帶人上復康巴士到醫院看病，此外，也可用「小天車」抬起媽媽做翻身、拍背、換尿布等日常照顧。

54歲的蔡明岳1歲時因感染小兒麻痺發高燒，雙腿萎縮和嚴重脊椎變形，以輪椅代步，4名姊姊都出嫁，由媽媽照顧他，但媽媽兩次中風後意識不清，長期臥病在床，衍生出泌尿道反覆感染、慢性腎臟病、類天皰瘡等病症長達11年，他承擔起照顧媽媽的責任。

蔡明岳設計了很多輔具給自己或媽媽用，也幫其他身障者設計輔具，包括小天車、升降輪椅、三輪電動代步車，希望其他身障者行動更便利。不過，即使有輔具，重度居家醫療更方便，蔡明岳申請後，部立彰化醫院醫護人員每兩周到宅換尿管、每個月換鼻胃管、每兩個月醫師看診及抽血驗尿。