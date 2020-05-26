中央跳過台中市府變更學校用地 議員：過度擴張已越權

土地利用與規劃依地方制度法是地方政府權限，台中市議員李中今在議會質詢踢爆中央內政部營建署「侵門踏戶」竟越過台中市政府直接推動變更南區文小38文教用地，改建社會住宅，包括近日國家漫畫博物館及洲際棒球場入場事件，李中說，顯然中央政府的行政權已過度擴張。

李中表示，南區文小38用地原是戰車基地，基地廢除後部分開闢為興榮公園，地方人士反映若暫無興建國小必要，應維持綠地或改興建公園。沒想到內政部營建署日前越過台中市政府，直接與國防部、中興大學等單位商議，將文小38變更為社會住宅用地，引發地方憤怒。

依照地方制度法第18條，都市計畫擬定、審議與執行都是地方政府的權限，李中說，依照地方制度法第18條，都市計畫之擬定、審議與執行都是地方政府的權限，內政部營建署想要做社會住宅，須知會且經過地方政府同意。然而教育局(小教科)、都發局(城鄉規劃科)、住宅發展工程處，沒有一個單位知道此事，顯然中央逾越分際，嚴重侵犯地方自治權限。

李中再舉國家漫畫館為例，當年文化部前部長鄭麗君和前市長林佳龍簽署合作備忘錄，盧秀燕當選市長後，就成了合作「被」忘錄，備忘錄與相關政府正式公文表明要在工程期間撥款4.45億元，但文化部至今沒有撥款，還取消在台中設國家漫畫博物館，不僅影響工程進度，也對日後的營運OT等作業產生嚴重衝擊。

李中說，不論是土地用途變更、國家漫畫博物館說不蓋就不蓋等種種現象，充分顯示民進黨中央政府想做什麼就做什麼、不想做就立刻不做，無視法令規章，台灣法治國的精神不應該這樣被踐踏。

新聞局長黃國瑋表示，市長盧秀燕就任時，國漫館工程已進行8個月，並未變更前市府的規劃，而是執行林佳龍前市長與鄭麗君前部長簽訂的合作備忘錄意向書，持續推動工程進度。現階段雙方合作備忘錄還未終止，市府並已行文期盼文化部回歸合作備忘錄的精神。

黃局長指出，市府希望國漫館留在台中，因此秉持誠意與文化部溝通，今年4月份在立委辦公室協調下，雙方持續協商，會議紀錄指出「國漫館繼續興建完成是文化部與中市府的共識」，不過爭議未解，文化部卻表示「另覓地點」市府感到遺憾。