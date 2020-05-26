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下雨積水惱人 彰縣府補助挖滯洪池改善永靖鄉西側淹水
彰化縣沒天然湖泊，每逢大雨，低窪地區積水無處可去，彰化縣政府到處覓地挖滯洪池，其中一處在永靖鄉永南公墓附近，總蓄水量1萬2200噸，可望改善港西村福德巷、永南村永西路及永北村北勢巷排水不良。
縣政府水資處長陳紹慶說，陸續在縣內易淹水地區找地闢建滯洪池，已發包員林市龍燈公園滯洪池，另在二林萬興、田中舊社規畫滯洪池，解決當地水患。
縣長王惠美今天前往永靖鄉，了解縣府補助鄉公所辦理永南公墓新設滯洪池工程的推動進度，水資處報告這一地區每逢強降雨，下游排水宣洩不及，回堵到上游造成淹水，滯洪池是利用福德國小後方閒置土地興建滯洪池，完工後可收納福德國小周邊強降雨水和溝渠溢流水，減緩地方淹水。
永靖鄉永南滯洪池長度約120公尺，寬約90公尺，深度約1.5到2.0公尺，工程總經費約341萬元，預定今年6月底前完工。王惠美現勘時，請公所確實督促廠商審慎施工，如期如質順利完成。
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