下雨積水惱人 彰縣府補助挖滯洪池改善永靖鄉西側淹水

疫情趨緩，台中市長盧秀燕決定陸續開放校園供民眾運動。不過，國民黨台中市議員李中在議會質詢時指出，既然疫情風險已降低，中華職棒聯盟開打，民眾既然已被要求實名制，為何還要每個觀眾填寫健康聲明書？重複的行政要求成了擾民的作為；他要求讓民眾看球賽時應更便民。

2020-05-26 18:01