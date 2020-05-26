太屌了「烤豬」證照！南投首創原民烤豬職人養成班

「烤大豬」是原鄉部落傳統美食，為維持原民飲食文化獨特性和價值，南投縣政府原住民行政局首創「原住民烤豬認證」將在信義、仁愛2原鄉辦培訓課程，盼以「烤豬職人養成班」協助原民創業，也做出市場區隔，今起開放報名至6月2日。

原民局指出，原民烤大豬、石板烤肉很出名，因此在原鄉部落，甚至夜市或商圈攤位等都能看見，但假借原民名義招攬生意的也不少，為保護原住民產業發展，且讓正港的「原民烤大豬」與仿冒者或一般烤如豬做出區隔，辦理認證培訓課程。

而為指導原住民學員烤大豬，開課後不僅找烤大豬達人教技術，還會邀請業廚師、觀光餐旅教授及消保官等各領域專家來授課，涵蓋燒烤技藝、食品安全衛生管理、原住民飲食文化、餐旅與觀光行銷至消費糾紛處理，循序漸進成為「烤豬職人」。

原民局產業科表示，該課程是向中央原住民族委員會及財政部公益彩券回饋金計畫申請補助，限定南投縣原住民參加，完成培訓則可取得認證標章，而課程分為仁愛鄉6月9、10日，信義鄉場次為6月11、12日，今起至6月2日受理報名。