台中校園2階解禁 6/1起平日放學後開放戶外場地

中央社 / 台中26日電

國內疫情趨緩，台中市政府繼第一階段假日開放校園後，市長盧秀燕今天在市政會議中宣布，高中職以下將從6月1日起於平日下午6時學生放學後，開放校園戶外場地。

盧秀燕表示，台灣疫情穩定，為協助市民恢復正常生活，市府將在安全防疫的前提下漸進鬆綁，其中高中職以下校園，已在5月16日宣布第一階段優先開放假日入校運動，她也親自視察執行狀況，感謝校方與市民配合。

經過教育局與教師、家長、校長等各方團體討論後，盧秀燕指出，市府決議自6月1日開始，各校平日下午6時、學生放學後，開放校園戶外場地，讓市民入校運動休憩；早晨上課前，考量有學生提早到校，暫時不開放，減少學生與民眾接觸的機會，請有晨運習慣的民眾再等等，後續是否擴大開放將再討論，以保護師生為第一優先。

台中市教育局指出，因應疫情發展，台中校園目前分兩階段開放，未來將持續與各校充分討論、評估狀況後逐步放寬，提醒各校於校門口明顯處標示開放時段、開放場域與注意事項，維護師生與自身安全。

疫情 盧秀燕 教育局

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