振興券支付1千換3千政策 逢甲商圈主委：太不乾脆了！

政府推出的振興券政策，初步定案為每人支付1千元換3千元振興券，台中市逢甲商圈主委王朝藝上午直指：「太不乾脆！」不懂這是什麼邏輯。

王朝藝說，還有太多細節都不知道，例如怎麼換，怎麼使用，振興券面額是多大，目前都不了解，讓商家們很疑惑；許多人問到他，他也不知道該如何回應。

他說，許多商家反映，希望振興券的面額不要太大，以避免一下子就花掉，或是也找不開。他認為最理想的方式是直接發3千元，每張面額100元。

王朝藝還說，振興券一事政府講得太久了，再不趕快，拖下去也就沒有意義了。

王朝藝說，陳時中到墾丁去，讓大家外出的信心增加，確實提振了消費，逢甲商圈的人潮也明顯回流。因此，他也透過關係邀請陳時中到商圈來逛逛，時間已在協調安排中。