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不必吵著開放校園 6月底去彰南國民運動中心健身

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰南國民運動中心工程費時多年，預計6月底完工。記者簡慧珍／攝影
彰南國民運動中心工程費時多年，預計6月底完工。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎防疫期間，為了是否開放校園供校外人士運動，民眾吵翻天。縣政府趕建彰南國民運動中心，希望能取代部分校園，成為民眾健身紓壓的所在。今天縣長王惠美前往視察新建工程進度，廠商報告可望在下個月底完工。

彰南國民運動中心最大特色是與戶外公園意象融合，打造全齡化且多功能的運動休閒空間，內部規劃16乘25公尺溫水游泳池（含SPA區）、體適能中心、綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室，此外鋪設穿越運動中心的跑道，設計起伏地形，提供跑者不同慢跑路徑。

彰南國民運動中心總經費約4.7億元，承攬營運廠商凱格大巨蛋運動股份有限公司將投注2940萬元打造五星級室內運動場館，正式營運後，提供彰化縣高齡者及南彰化學生公益時段學習游泳，滿足民眾和學生對室內多元運動類別的選擇與需求。

彰化縣長王惠美今視察彰南國民運動中心施工現況。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今視察彰南國民運動中心施工現況。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎 健身

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