不必吵著開放校園 6月底去彰南國民運動中心健身

新冠肺炎防疫期間，為了是否開放校園供校外人士運動，民眾吵翻天。縣政府趕建彰南國民運動中心，希望能取代部分校園，成為民眾健身紓壓的所在。今天縣長王惠美前往視察新建工程進度，廠商報告可望在下個月底完工。

彰南國民運動中心最大特色是與戶外公園意象融合，打造全齡化且多功能的運動休閒空間，內部規劃16乘25公尺溫水游泳池（含SPA區）、體適能中心、綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室，此外鋪設穿越運動中心的跑道，設計起伏地形，提供跑者不同慢跑路徑。