影／4月低溫高山茶霜害重 福壽山農場春茶今年質優量少

今年4中旬高山受到嚴重低溫寒害，高山地區的蔬果茶葉受害情形嚴重，尤其是剛長嫩芽的茶葉，預估減產6成，福壽山農場長巫嘉昌表示，福壽長春茶「湯色清透帶金黃清，茶香鮮醇農持久，茶葉活純鮮爽滑」是高山茶夢幻逸品，今年也受到霜害影響，雖然農場在茶園中設置的防霜風扇適時啟動，但也不敵瞬間低溫的影響，場方預估減產2到3成，雖然減產，但也因為茶農後續緊急搶救，今年春茶品質優良。

巫嘉昌表示，早年如果清明後遇到寒害，都會造成相當嚴重的災情，曾經一夜之間茶園全毀，讓農業工作人員相當挫敗與傷心，後來投入千萬建置防霜風扇，有效減少霜害災情發生，今年4月中旬的冷氣團威力驚人，不僅茶葉連果樹也遭殃，所幸防霜風扇適時發揮作用，才能將損失降到最低。

今年霜害後茶農緊急修護茶樹，增加茶樹營養吸收，期望將傷害降到最低，加上後續天氣穩定，茶樹生長情形良好，茶葉厚實飽滿，今年春茶品質相當優良。

巫嘉昌表示，農場的第一期茶已經開放預購登記，如果因霜害減少產量將會通知預購的客人，雖然因霜害造成減產及增加成本，但茶葉價格也不會調漲。