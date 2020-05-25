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「跳陣頭」不算工作？民眾申請紓困金遭拒

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議員李中替從事跳陣頭民眾發聲，認為收入雖不固定，但也是一種行業，紓困金發放應從寬認定。記者張明慧／攝影
台中市議員李中替從事跳陣頭民眾發聲，認為收入雖不固定，但也是一種行業，紓困金發放應從寬認定。記者張明慧／攝影

政府一再表示急難紓困金申請可從寬認定，但中市東區有從事陣頭、打零工的陳姓男子日前向東區公所申辦，卻被打回票，理由是陣頭或打零工「依教育部國語辭典認定為非工資」，市議員李中批「說一套，做一套」，呼籲台中市政府與衛福部要徹底落實從寬認定方針。

台中市社會局表示，此案事涉工作事實舉證、收入是否因疫情減少影響生計等條件，該位參加陣頭表演民眾只領紅包，「不屬於經常性工作及收入」，經衛福部認定不符合紓困資格。

民政局也說，若民眾為合法街頭藝人或藝術表演團隊成員，因疫情導致生計受影響，政府有相關補助方案及申請途徑，市府局處將依個案資格認定，輔導民眾申請度過難關。

李中今召開記者會，表示受疫情影響許多廟會活動延期或取消，陣頭團隊無法演出，生計受衝擊，這些從事陣頭工作無固定薪水，平時收入是收現金或紅包，因此被區公所判定為「非經常性收入」，不予補助。

李中指出，行政院主計處的中華民國標準行業分類第10版，把陣頭（鑼鼓陣）認定為藝術表演業，分明是一種職業，為何公所人員要引用國語辭典來認定？還有許多電視節目錄影時會找「職業觀眾」，依是否上鏡頭或舉牌等給予不同額度酬金，這些非典型工作仍是許多民眾經濟收入來源。

李中指出，中央衛福部5月18日發布要以「從速、從簡、從寬」原則加緊審查，賣玉蘭花等非經常性收入的民眾也因此在自己切結後獲得補助，那為什麼陣頭不行？呼籲政府要紓困，就要真正落實「從寬認定」，不要再刁難申請人！

衛福部 薪水 疫情紓困

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