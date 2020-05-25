台中太平區新平路自來水管線換新 千戶受惠

台中市太平區新平路二段西側一帶因自來水管線老舊，經常破管，經當地里長和立法委員何欣純等反映，台灣自來水公司已編列預算並展開汰換工程，預計10月底就可有新的管線可以使用，並解決頻繁破管問題。

水公司第4區處指出，當地包括新平路二段、宜昌路、宜平路、宜福街、宜祥街、新平路二段125巷及鄰近巷弄，總計編列預算6514萬元，管線施作長度達6154公尺，受益用戶數約957戶。

水公司指出，當地在29年前埋設8至20公分不等的塑膠管，因為超過20年的使用年限，因此經常破管，造成經常必須挖馬路，也造成民眾生活不便。但這次則全面更換成10至20公分的「延性石墨鑄鐵管」不僅管徑變大，且因材質改善，不易破管，民眾不必再受破管之苦；使用年限亦達40年。

而且，連同住戶使用的管線也一併更換為直徑20公釐的耐衝擊管，也更為能抗壓。

何欣純今邀集水公司、市政府，和當地市議員、里長、鄰近居民到場，宣布此一喜訊，同時表示施工期間的交通維護計畫與路權皆已送市府核定通過，希望施工單位、市府與里辦公處配合做好交通宣導和交管，勿因施工引起民怨。