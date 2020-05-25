無懼逆境 南投空手道少女、足球女孩獲總統教育獎

南投縣立旭光高中辜雪芃及國中部胡鑫、水里國小黃怡萍家境清寒，但無懼逆境在空手道、足球等運動項目發光發熱，成為今年總統教育獎得主，分別獲20萬元或15萬元獎金，南投縣長林明溱今也頒發禮券獎勵，盼他們繼續努力。

辜雪芃和胡鑫都是旭光高中空手道隊的孩子，前者來自仁愛鄉卡度部落，後者是台東長濱鄉阿美族，善用原民運動天賦投入空手道，刻苦勤練在國內外屢獲佳績；黃怡萍則是水里國小足球隊，家境清苦，未澆熄她練球熱忱，與隊友進軍歐洲。

其中，胡曾在糸東流亞洲盃、東亞空手道錦標賽、全中運等賽事奪牌；辜則在東亞空手道錦標賽、世界中學運動會、全中運等奪牌揚名國內外，也已錄取國立台灣體育大學，未來很有機會成為亞運國手，但家境不允許，險些放棄升學的機會。

辜雪芃因外婆癱瘓、外公一眼失明，母親在家照料長輩，父親打零工，哥哥服志願役雖稍改善家計，但仍家境困苦，她表示，本來打算跟隨哥哥腳步去當兵賺錢，但在教練和家人鼓勵下決定繼續升學苦練空手道，拿獎金助家計，也為國爭光。

胡鑫和哥哥從小就投靠住在仁愛鄉的姑姑，她1個人賺錢養育他們，就算臗關節有問題仍苦撐養家，胡說，家中收入有限，姑姑拖著病痛不敢開刀，讓她不捨又感謝，只能更認真苦練空手道，盼能夠幫助姑姑動刀，甚至改善家計。

黃怡萍因單親且父親生病，工作收入不穩，家境清苦，但她和兄妹很懂事分擔家務，是班級模範生，也是全校孝悌楷模；校方提到，黃熱愛足球，假日忙完家事就返校練球，去年跟隊友拿下全國少年盃足球錦標賽，代表台灣赴歐洲競技交流。

林明溱今頒發禮券5000元鼓勵並表示，她們在艱苦中自我奮鬥、努力不懈，在眾多優秀學子中獲總統教育獎，是肯定也是榮耀，其中辜獲20萬獎金、胡和黃也各有15萬元，以及禮券能夠協助他們升學、幫助家人或改善家計。