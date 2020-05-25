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荔枝盛產外銷剩1貨櫃 議員要求中市府盡快收購

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員要求市府農業局盡快公告收購荔枝辦法，讓農民安心。記者陳秋雲／攝影
台中市議員要求市府農業局盡快公告收購荔枝辦法，讓農民安心。記者陳秋雲／攝影

台中荔枝進入產期，因疫情期間外銷訂單大減，目前只有馬來西亞訂單，為避免農友血本無歸，市府規劃輔導收購作業。市議員李天生批評，荔枝產期短暫，但至今尚未辨理公告，等市府有動作都來不及了。農業局表示，會盡快公告。

民進黨李天生丶周永鴻丶何敏誠指出，台中霧峰、大里、太平一帶是荔枝重要產地，市府規劃以每公斤18元辨理保證價格收購，其中市府負擔9元、民間食品加工業者負擔9元，目前預計收購數量1000公噸，預估市府需要支應經費900萬元，不過今年度編列的產銷失衡預算僅1200萬元，是否足夠支應，讓農民擔心。

李天生指出，業者是否能夠配合收購，還有變數，如發生狀況，無法達到預定收購數量，將造成農友損失；此外荔枝產期很短，市府輔導收購作業至今還沒有公告，目前只有馬來西亞1個貨櫃定案，其他新加坡、日本都沒有著落，要求市府提出配套措施，讓農友安心，同時承諾一定做到保證收購數量及保證購價格，不要臨時生變，造成農民損失，以前曾發生路邊設攤3斤100元的慘況。

農業局長蔡精強調，市府編列經費辦理保證收購價格及保證收購數量之外，中央日前同意補助加工及行政費用，市府節省下來經費，將擴大辦理收購，再有不足可調整內部預算支應，確保農友權益。

有關促銷作業，蔡精強說明，疫情期間外銷困難，目前除辦理外銷外，另委託大里農會以每公斤30元保證價格收購，送交國內超商通路行銷，協助穩定市場價格，至於輔導收購正在行政作業，將在近日內公告。

農民 民進黨 新冠肺炎

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