中市新建沙鹿跨南勢溪橋梁 預計明年3月完工

台中沙鹿斗潭路橫越南勢溪的溪中便道是龍井山腳里與沙鹿斗抵里居民往來捷徑，該路段水位只比路面低0.5公尺，每逢豪大雨，水位易淹過路面，影響行車安全，台中市政府建設局新建斗潭路南勢溪橋梁，取代原有過水路面，路面將抬升約高3公尺，將原過水路面只4公尺的單車道拓寬為6.5公尺雙車道，確保會車安全，今天開工，預計明年3月完工。

「你們是菩薩心腸」台中市長盧秀燕今天在開工典禮上，感謝3位地主無條件提供土地，讓市府新建跨渠橋梁，保障市民生命財產安全；她也感謝地方民代支持市府編列1290萬元經費，讓地方期盼近20年的道路工程終有機會大改造，完工後可大幅提升居民通行安全，改善原過水便道會車問題。

為因應周邊居民對於既有過水便道仍有通行需求，盧秀燕要求建設局配合橋梁工程，於既有便道增設安全阻絕及警示設施，確保市民安全，避免溪水暴漲時，再有人車誤闖及跌落溪水情事發生。

建設局長陳大田說明，斗潭路南勢溪新建橋梁長度約80公尺，含引道及照明設施、寬約6.5公尺，配合水利相關法規，抬升至計畫堤頂約3公尺，並將拓寬現有僅寬約4公尺的過水路面至6.5公尺；該工程總經費約1290萬元，工期300日曆天，預計明年3月完工，提升用路人安全。