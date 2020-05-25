快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市新建沙鹿跨南勢溪橋梁 預計明年3月完工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右三）等人，今天主持新建沙鹿斗潭路跨越南勢溪橋梁動土典禮，改善遇雨易淹問題。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕（右三）等人，今天主持新建沙鹿斗潭路跨越南勢溪橋梁動土典禮，改善遇雨易淹問題。記者游振昇／攝影

台中沙鹿斗潭路橫越南勢溪的溪中便道是龍井山腳里與沙鹿斗抵里居民往來捷徑，該路段水位只比路面低0.5公尺，每逢豪大雨，水位易淹過路面，影響行車安全，台中市政府建設局新建斗潭路南勢溪橋梁，取代原有過水路面，路面將抬升約高3公尺，將原過水路面只4公尺的單車道拓寬為6.5公尺雙車道，確保會車安全，今天開工，預計明年3月完工。

「你們是菩薩心腸」台中市長盧秀燕今天在開工典禮上，感謝3位地主無條件提供土地，讓市府新建跨渠橋梁，保障市民生命財產安全；她也感謝地方民代支持市府編列1290萬元經費，讓地方期盼近20年的道路工程終有機會大改造，完工後可大幅提升居民通行安全，改善原過水便道會車問題。

為因應周邊居民對於既有過水便道仍有通行需求，盧秀燕要求建設局配合橋梁工程，於既有便道增設安全阻絕及警示設施，確保市民安全，避免溪水暴漲時，再有人車誤闖及跌落溪水情事發生。

建設局長陳大田說明，斗潭路南勢溪新建橋梁長度約80公尺，含引道及照明設施、寬約6.5公尺，配合水利相關法規，抬升至計畫堤頂約3公尺，並將拓寬現有僅寬約4公尺的過水路面至6.5公尺；該工程總經費約1290萬元，工期300日曆天，預計明年3月完工，提升用路人安全。

今天開工典禮由盧秀燕主持，建設局長陳大田、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、林孟令、前立委顏寬恒、沙鹿區長廖財崇、龍井區長戴燕如、沙鹿斗抵里長林畇秀、龍井山腳里長王宏書等人到場。

台中市長盧秀燕等人，今天主持新建沙鹿斗潭路跨越南勢溪橋梁動土典禮，改善遇雨易淹問題。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕等人，今天主持新建沙鹿斗潭路跨越南勢溪橋梁動土典禮，改善遇雨易淹問題。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕（左四）等人，今天主持新建沙鹿斗潭路跨越南勢溪橋梁動土典禮，改善遇雨易淹問題。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕（左四）等人，今天主持新建沙鹿斗潭路跨越南勢溪橋梁動土典禮，改善遇雨易淹問題。記者游振昇／攝影

盧秀燕 台中市 車道

延伸閱讀

台中高工實習大樓開工 盧秀燕：培育機械冷凍人才

酒店解禁綠批盧秀燕茫跟風 市府：謹慎參考台南與北高

影／波梅雨水彈襲台 盧秀燕冒雨關心海線安良港大排整治

中華夜市遭縱火 盧秀燕：絕不寬貸 嚴懲到底

相關新聞

不必吵著開放校園 6月底去彰南國民運動中心健身

新冠肺炎防疫期間，為了是否開放校園供校外人士運動，民眾吵翻天。縣政府趕建彰南國民運動中心，希望能取代部分校園，成為民眾健...

影／4月低溫高山茶霜害重 福壽山農場春茶今年質優量少

今年4中旬高山受到嚴重低溫寒害，高山地區的蔬果茶葉受害情形嚴重，尤其是剛長嫩芽的茶葉，預估減產6成，福壽山農場長巫嘉昌表...

台中房價10年漲1倍 議員：提高稅率遏炒房

台中市近10年的房價暴漲1倍，但中央統計空屋率卻最高，昨有議員質疑有人炒房、囤房，高房價恐讓年輕人未來更買不起，建議應提...

南投舊議會招商停滯 最快90天給結果

南投縣府規畫將舊議會大樓轉型為複合式影城，已拆除舊建物，但受疫情衝擊讓廠商投標意願低落，招商案停滯，有議員建議先供民眾停...

大里停車場卡關拖3月 廠商喊求償

台中市府在大里市區規畫闢設東隆路立體停車場，興建地下1層、地上3層，但招標發包後已3個多月仍無法動工；居民表示當地停車困...

朝陽科大開齋包粽 印尼生暖心

受新冠肺炎疫情影響，朝陽科技大學的印尼學生在齋戒月無法返鄉，思鄉情切，校方昨特別選在開齋節隔天，舉辦「開齋包粽」體驗活動...

第一桶金／陳啟宗返鄉種百香果 3年有成

彰化縣福興鄉青農陳啟宗在老家搭設施種植2分地的百香果，對鄉內普遍種稻被視為「異類」，他克服盛產期價格不佳，利用夜間電照增...

彰化8車站花藝展 推廣國產花卉

彰化縣是全國花卉生產重鎮，切花類種植面積約962公頃左右，以菊花、非洲菊、康乃馨、洋桔梗為大宗，但受新冠肺炎疫情影響花價...

台中焚化爐歲修 垃圾處理漲價惹怨

台中市因文山焚化爐預計下半年停爐大維修一個月，市府通知業者歲修期須減量15%。民眾向議員反映，沒想到業者藉此漲價，4年多...

3人無懼逆境／南投空手道、足球女孩 獲總統獎

南投縣立旭光高中辜雪芃及國中部胡鑫、水里國小黃怡萍家境清寒，但無懼逆境在空手道、足球等運動項目發光，成今年總統教育獎得主...

台中購物節多連鎖商家 議員批：誰專程來台中吃麥當勞

第2屆台中購物節7月登場，民進黨市議員林祈烽指出，市府去年首辦台中購物節，號稱有20萬人登錄下載APP「銷售25億」市府...

「跳陣頭」不算工作？民眾申請紓困金遭拒

政府一再表示急難紓困金申請可從寬認定，但中市東區有從事陣頭、打零工的陳姓男子日前向東區公所申辦，卻被打回票，理由是陣頭或...

熱門新聞

到嘉義市喝下午茶賞夏至日環食 錯過等200年

時中部長要來台南了！ 黃偉哲傍晚公布好消息

苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下

視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設

業配王陳時中「木屐」逛墾丁 訂單灌到缺貨

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。