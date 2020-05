蔡其昌、同濟會向醫護致敬 贈醫院500愛心餐盒

立法院副院長蔡其昌和國際同濟會台灣總會台中港家族向第一線醫護人員致敬,今天致贈梧棲童綜合醫院500盒防疫醫護愛心餐盒,童醫院長童敏哲代表受贈,眾人肯定第一線醫護人員這段日子的防疫辛勞,向防疫英雄至上最深敬意。

蔡其昌表示,防疫順時中,台灣有一個很棒的防疫指揮官,帶領著政府及人民一同對抗疫情並落實防疫工作,大家更要感謝第一線的醫護人員和政府站在同一陣線共同守護台灣,再次讓國際看見Taiwan can help, and Taiwan is helping!

台中港同濟會會長陳錦村表示,防疫期間,醫療體系承擔極大責任與壓力,為了民眾的健康,盡責地守住第一道防線,繳出最亮眼的防疫成績,讓全世界都看到了台灣,醫護人員們辛苦了。