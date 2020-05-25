台中購物節與東森購物合作 議員：人流會到台中消費？

今年台中市購物節7月登場，增加了東森電視購物丶PChome平台，議員陳淑華質疑，台中市購物節原始用意是要吸引各地的人來台中旅遊、來台中消費，現在大張旗鼓搞電視購物，會不會將旅遊人口轉到線上購物，反而讓來台中旅遊、消費的人少了。

經發局表示，去年第1屆台中購物節吸引20萬人登錄下載APP參加抽獎、發票登錄金額超過25億元，今年希望破紀錄「把餅做大」除鼓勵民眾在實體店家交易，因應疫情，也鼓勵民眾在線上或電視購物。

議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源今天聯合質詢，針對市府今年首度納入電視購物的台中市購物節提出質疑，如何讓商家公平的上架到購物平台，上架費市府如何處理，都沒有明確的答案，店家難道要先被剝一次皮嗎？

陳淑華提醒市府，線上購物是趨勢，購物節的確可能從線上帶來業績；但市府應思考如何讓民眾在線上購物後，人流願意到台中市刺激台中市整體市面的經濟，帶動全面性效益；最令人擔心的是，民眾在線上購物後，旅遊台中市的意願卻降低了。

經發局強調，今年購物節規劃為期2個月的活動，並擴大實體店家參與數到3萬家，更集合國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」加入，建構「台中專區」配合購物節6大主題，推出台中限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就宅配到府。