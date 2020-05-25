疫情宅經濟加持 竹塘鄉農會餐包每月狂賣1萬個
今年春季氣候偏涼，遇到新冠肺炎疫情，彰化縣竹塘鄉農會開發的冰棒銷售量比去年同期少兩成五，疫情宅經濟使糙米餐包狂賣4萬個，至於鄉農會極力推薦的奶酪受到氣候和價格雙重影響，即日起降價10%促銷。
竹塘鄉以生產良質米著稱，「竹塘米」多次在全國稻米評鑑名列前茅，鄉農會絞盡腦汁開發多元產品，增加竹塘米的銷售量。總幹事詹光信7年前就想製作米冰棒，2018年得到台電大觀發電廠員工消費合作社協助研發，先後製作5種口味竹塘冰棒，當年11月29日發表，剛好冷氣團來襲，但後續銷售成績亮麗，當年試賣6萬多枝，2019年賣出15萬174枝。
鄉農會總幹事詹光信表示，今年四月天氣均溫偏低加上新冠肺炎疫情，衝擊冰品銷售，一月到四月冰棒賣出9110枝，比去年同期12260枝減少約兩成五，至於使用非糯米米穀粉替代麵粉製成的奶酪，不添加乳化劑，不含麩質和蛋的過敏原，每個55元，在竹塘鄉算是較高單價食品，今年一月到四月賣出1380個，鄉農會決定打九折，6入特價300元，暫無促銷截止期限。
鄉農會與烘焙廠商合作研發的糙米餐包，使用糙米麩皮取代35%麵粉用量，既促進消化，保濕性也好，不易乾硬，被命名為飄香糙纖餐包；詹光信說，餐包每個15元，口感類似貝果，市場接受度頗高，疫情宅經濟衝出4萬個的銷售佳績，鄉農會將趁著宅經濟人氣找經銷商拓點。
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