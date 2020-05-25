獨角仙近日忙嘿咻 媽厝壘球場一周後「仙仔」將爆量

時值獨角仙繁殖期，彰化縣溪湖鎮媽厝社區理事長王義欽復育獨角仙9年，數量年年增加，近日獨角仙零星出現，在光蠟樹上「嘿咻」。王義欽說，6月到7月獨角仙大爆發，對獨角仙生態有興趣的民眾可到社區壘球場西側步道觀賞。

王義欽表示，早年農村生態環境良好，常有獨角仙出沒，近年環境生態改變，很多昆蟲絕跡，他希望建立社區發展特色，9年前到埔里鎮帶回3對獨角仙，並購買廢棄蕈類太空包放在壘球場西側當獨角仙產房，第一年繁殖成效很好，第二年起獨角仙「在地化」鑽入土壤中產卵。