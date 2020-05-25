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彰化8個火車站花藝爭艷 王惠美搭區間車沿途追花

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美參觀員林火車站花卉布置。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美參觀員林火車站花卉布置。圖／彰化縣政府提供

新冠肺炎疫情影響，花價低落，彰化是全國花卉最大產地，縣府與地方農會合作，從今年5月間在彰化縣內8個火車站進行花藝展示設計及佈展，縣內火車站都可看到美麗的花卉，彰化縣長王惠美還利用周末連跑8個車站參觀布置，民眾可把握最後一個禮拜到5月31日止。

彰化是全國花卉生產的重鎮，切花類種植面積約962公頃左右，主要以菊花、非洲菊、康乃馨、洋桔梗為大宗，尤其是田尾鄉、永靖鄉、溪州鄉及北斗鎮更是前幾大花卉種植鄉鎮，花卉種植占全台總種植面積31%。但疫情對縣內花卉產業出口及內銷市場影響甚鉅，加上許多活動取消，花卉需求量減少，花農面臨滯銷壓力。

王惠美為促銷彰化花卉產業，與農業處長邱奕志等人搭乘區間車，沿著彰化、花壇、大村、員林、永靖、社頭、田中及二水，沿路下車欣賞站內的花藝展示設計及布展。王惠美說，彰化縣鐵道從彰化到二水有8個車站，這次用花來布置火車站，每站都各有主題，鼓勵民眾花點小錢，購買在地花卉，讓生活更增添美感。

彰化縣長王惠美利用周末連跑縣內8個火車站，參觀花卉布置。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美利用周末連跑縣內8個火車站，參觀花卉布置。圖／彰化縣政府提供

火車站 王惠美

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