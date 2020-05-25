彰化8個火車站花藝爭艷 王惠美搭區間車沿途追花

新冠肺炎疫情影響，花價低落，彰化是全國花卉最大產地，縣府與地方農會合作，從今年5月間在彰化縣內8個火車站進行花藝展示設計及佈展，縣內火車站都可看到美麗的花卉，彰化縣長王惠美還利用周末連跑8個車站參觀布置，民眾可把握最後一個禮拜到5月31日止。

彰化是全國花卉生產的重鎮，切花類種植面積約962公頃左右，主要以菊花、非洲菊、康乃馨、洋桔梗為大宗，尤其是田尾鄉、永靖鄉、溪州鄉及北斗鎮更是前幾大花卉種植鄉鎮，花卉種植占全台總種植面積31%。但疫情對縣內花卉產業出口及內銷市場影響甚鉅，加上許多活動取消，花卉需求量減少，花農面臨滯銷壓力。