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悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永光國小是偏鄉小校，即將走入歷史。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永光國小是偏鄉小校，即將走入歷史。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永光國小今年創校45周年，去年籌畫好好慶祝，但接獲通知自109學年起永久停招，師生將在本月28日低調舉辦45周年校慶，也是最後一次校慶；逃不過偏鄉小校被裁撤的命運，傷感多於歡喜。

大城鄉永光國小校長郭佳哲說，永光現有38名學生，6月畢業典禮獎送走9名應屆畢業生，小一到小五的29名學生，其中6人到同鄉頂圧國小，4人到西港國小，其餘學生到大城國小。

郭佳哲表示，45周年校慶適逢新冠肺炎疫情，學校縮小舉辦規模，以體育教學日的方式舉辦，校內師生參加，沒打算大舉對外邀請各界來賓。

縣政府去年底召開會議，討論埔鹽鄉大園和大城鄉潭墘、路上、西港、頂庄這五所偏鄉小校的經營，實為哪一校可能停招，頂庄國小學生人數不是最少，預計109學年還有8名新生，未來一年也不是五校之中學生人數壂底，會議結束後不久傳出縣政府拍板定案永光國小廢校

永光國小近年發展特色課程，參與藝術與人文教學深耕計畫，學童三至六年級每周2小時上藝術課程，包括陶笛、太鼓，學童參加大城鄉農會四健會活動，下田耕種和採收花生、稻米、甘薯，辦得有聲有色，38名學生有一半是慕名越區就讀。

據了解，永光國小校地地主是大城鄉公所，多年前向縣政府索討，希望拿回鄉有地開辦學前教育，縣政府考量鄉公所要求，作出永光國小廢校的決定，校地暫由大城國小管理。

彰化縣永光國小近年深耕藝術與人文領域，辦學很有特色。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永光國小近年深耕藝術與人文領域，辦學很有特色。記者簡慧珍／攝影

廢校 偏鄉 新冠肺炎

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