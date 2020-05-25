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影／很壯觀！200多隻牛群逐水草 芬園貓羅溪畔好風光

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，大牛帶者小牛追逐水草 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，大牛帶者小牛追逐水草 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影

哇！來到大陸塞北了嗎？彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴，有網友說，「沒想到風吹草低見牛羊的風光，在台灣也看得到。」

近日接連豪雨過後，芬園鄉貓羅溪灘地的青草更加蔓長，從兩側堤岸放眼望去，可以看到群牛逐水草覓食，甚至在溪裡消暑，這幅如同塞北草原的好風光，連日來，吸引很多民眾前往觀賞，並拍照取景。

牛群覓食的河段主要在芬園貓羅溪溪尾段，接近台中市交界，位在溪尾村的彰化縣芬園鄉員農種苗繁殖場園主張洲府說，這牛群來自彰化市快官的牧場，約有二、三百頭，因為貓羅溪溪尾段的灘地廣闊、水草肥美，極適合牛群放牧，多年來，都從快官驅趕而來，除了節省飼料開銷外，在野外奔逐的牛群也更健康。

張洲府說，依他所知，這些放牧的牛群，往往只要一人就可以管理，一吹哨子，就像軍伍操兵一樣，牛群會聽命令，約上午9點就會趕來覓食，快天黑時，哨聲一響，就沿著溪畔回到牧場。

張洲府說，牛群包括黃牛、水牛及乳牛等， 也不是每天都可以看到，要看水草生長情況，從這頭吃到那一頭，那裡有草就去那裡，還會渡越過溪流到對岸，如此規模的牛群場面，在台灣很難看得到，因此常常會吸引很多民眾前往觀賞。

大牛帶著小牛覓食以及泡水消暑景象，以及伴隨的成群白鷺鷥飛上飛下，甚至停棲在牛背上，在夕陽西下時，更是一幅好風光。最近，貓羅溪牛群照片在網路大幅曝光，網友大讚之餘，也紛紛都在問要去那裡找牛？

張洲府說，如果牛群到貓羅溪溪尾段放牧，民眾想要欣賞，可以從彰化市石牌里彰南路5段往貓羅溪方向去找，或者到芬園鄉貓羅溪利民橋兩側堤岸道路往北，沿著下游去找，在堤岸上就可以觀賞得到，有時南岸及北岸都有牛群分布。

彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，由於天氣炎熱，水牛泡在水裡格外消暑，也十分享受 。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，由於天氣炎熱，水牛泡在水裡格外消暑，也十分享受 。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，還有限制級畫面。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，還有限制級畫面。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，還有限制級畫面。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，還有限制級畫面。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴， 彷彿置身塞北風光。記者劉明岩／攝影

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