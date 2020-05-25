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影／很壯觀！200多隻牛群逐水草 芬園貓羅溪畔好風光
哇！來到大陸塞北了嗎？彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴，有網友說，「沒想到風吹草低見牛羊的風光，在台灣也看得到。」
近日接連豪雨過後，芬園鄉貓羅溪灘地的青草更加蔓長，從兩側堤岸放眼望去，可以看到群牛逐水草覓食，甚至在溪裡消暑，這幅如同塞北草原的好風光，連日來，吸引很多民眾前往觀賞，並拍照取景。
牛群覓食的河段主要在芬園貓羅溪溪尾段，接近台中市交界，位在溪尾村的彰化縣芬園鄉員農種苗繁殖場園主張洲府說，這牛群來自彰化市快官的牧場，約有二、三百頭，因為貓羅溪溪尾段的灘地廣闊、水草肥美，極適合牛群放牧，多年來，都從快官驅趕而來，除了節省飼料開銷外，在野外奔逐的牛群也更健康。
張洲府說，依他所知，這些放牧的牛群，往往只要一人就可以管理，一吹哨子，就像軍伍操兵一樣，牛群會聽命令，約上午9點就會趕來覓食，快天黑時，哨聲一響，就沿著溪畔回到牧場。
張洲府說，牛群包括黃牛、水牛及乳牛等， 也不是每天都可以看到，要看水草生長情況，從這頭吃到那一頭，那裡有草就去那裡，還會渡越過溪流到對岸，如此規模的牛群場面，在台灣很難看得到，因此常常會吸引很多民眾前往觀賞。
大牛帶著小牛覓食以及泡水消暑景象，以及伴隨的成群白鷺鷥飛上飛下，甚至停棲在牛背上，在夕陽西下時，更是一幅好風光。最近，貓羅溪牛群照片在網路大幅曝光，網友大讚之餘，也紛紛都在問要去那裡找牛？
張洲府說，如果牛群到貓羅溪溪尾段放牧，民眾想要欣賞，可以從彰化市石牌里彰南路5段往貓羅溪方向去找，或者到芬園鄉貓羅溪利民橋兩側堤岸道路往北，沿著下游去找，在堤岸上就可以觀賞得到，有時南岸及北岸都有牛群分布。
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