中部水庫進帳 供水到6月無虞

中部連日豪雨讓幾近乾涸的水庫大量進帳，南投霧社水庫2月底蓄水率一度跌破4%，昨大幅回升至67%，3天蓄水量暴增2000萬噸；水利署台中分局也表示，中部的德基水庫、日月潭水庫連日進帳不少，預估供水到6月都可正常化。

南投的霧社水庫供水至日月潭，調節水庫水位及水力發電使用，今年初因久旱未雨，2月底水庫蓄水率一度跌破4%，水位降低讓水庫幾乎乾涸見底，碧湖美景不復見，更露出大片淤砂，大水庫變成了「小水池」。

這波梅雨鋒面襲台帶來水量，台電指出，霧社水庫21日水位已回升至986.46公尺、蓄水量519.19萬立方公尺，蓄水率13.86%；昨天水位更達999.71公尺，蓄水量增至2520萬立方公尺，等於3天暴增2000萬噸，蓄水率更上升至67.29%。

德基水庫也有小幅進帳，本月19日水位原在海拔1358.63公尺，有效蓄水量10.32%，昨水位上升至海拔1369.27公尺，有效蓄水量24.58%；但大甲溪電廠也表示，水位在要海拔1385公尺以上，有效蓄水量會在48.9%，這樣的水量較保險。

水利署中區水資源局副局長潘禎哲則指出，本月21日降雨都在水庫集水區，德基水庫、日月潭水庫都進帳不少，已有效疏解旱象，調控人員的壓力也獲減輕，目前看來6月供水都不會有問題。

但潘禎哲也說，目前仍是枯水期，期待能再下雨讓水庫蓄水達安全期；依目前資料，期待接下來鋒面仍能為台灣帶來些水量。