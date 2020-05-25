快訊

獨／銀霞發聲明曝光5年抗癌路 竟因「醫療疏失」指控醫師冷血

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中部水庫進帳 供水到6月無虞

聯合報 / 記者賴香珊黃寅游振昇／連線報導
梅雨發威，南投縣霧社水庫蓄水率昨大幅回升至67%，蓄水量3天約增2000萬噸。圖／讀者提供
梅雨發威，南投縣霧社水庫蓄水率昨大幅回升至67%，蓄水量3天約增2000萬噸。圖／讀者提供

中部連日豪雨讓幾近乾涸的水庫大量進帳，南投霧社水庫2月底蓄水率一度跌破4%，昨大幅回升至67%，3天蓄水量暴增2000萬噸；水利署台中分局也表示，中部的德基水庫、日月潭水庫連日進帳不少，預估供水到6月都可正常化。

南投的霧社水庫供水至日月潭，調節水庫水位及水力發電使用，今年初因久旱未雨，2月底水庫蓄水率一度跌破4%，水位降低讓水庫幾乎乾涸見底，碧湖美景不復見，更露出大片淤砂，大水庫變成了「小水池」。

這波梅雨鋒面襲台帶來水量，台電指出，霧社水庫21日水位已回升至986.46公尺、蓄水量519.19萬立方公尺，蓄水率13.86%；昨天水位更達999.71公尺，蓄水量增至2520萬立方公尺，等於3天暴增2000萬噸，蓄水率更上升至67.29%。

德基水庫也有小幅進帳，本月19日水位原在海拔1358.63公尺，有效蓄水量10.32%，昨水位上升至海拔1369.27公尺，有效蓄水量24.58%；但大甲溪電廠也表示，水位在要海拔1385公尺以上，有效蓄水量會在48.9%，這樣的水量較保險。

水利署中區水資源局副局長潘禎哲則指出，本月21日降雨都在水庫集水區，德基水庫、日月潭水庫都進帳不少，已有效疏解旱象，調控人員的壓力也獲減輕，目前看來6月供水都不會有問題。

但潘禎哲也說，目前仍是枯水期，期待能再下雨讓水庫蓄水達安全期；依目前資料，期待接下來鋒面仍能為台灣帶來些水量。

水庫 日月潭 水利署

延伸閱讀

霧社水庫3天進帳2000萬噸 蓄水率暴升53%藏隱憂

這波梅雨水庫大進補！台南曾文和南化水庫進帳累計破億

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

南台旱象解除 高雄澄清湖水庫從乾涸變「滿庫」

相關新聞

悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

彰化縣永光國小今年創校45周年，去年籌畫好好慶祝，但接獲通知自109學年起永久停招，師生將在本月28日低調舉辦45周年校...

影／很壯觀！200多隻牛群逐水草 芬園貓羅溪畔好風光

哇！來到大陸塞北了嗎？彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白...

台中焚化爐歲修 垃圾處理費喊漲惹民怨

台中市8000多棟大樓社區委託民間66家廢棄物清理業者處理垃圾，最近處理費喊漲，有的大樓被棄單，垃圾堆積如山，民怨沸騰，...

南投雙龍瀑布七彩吊橋 擬6月20日開放

南投縣信義鄉雙龍瀑布園區七彩景觀吊橋，原訂元旦開放營運，因施工不及，延至4月1日，又碰上疫情攪局，延後開園。現在南投縣府預計6月20日對外開放，待部落討論通過即開園。

中市新建沙鹿跨南勢溪橋梁 預計明年3月完工

台中沙鹿斗潭路橫越南勢溪的溪中便道是龍井山腳里與沙鹿斗抵里居民往來捷徑，該路段水位只比路面低0.5公尺，每逢豪大雨，水位...

蔡其昌、同濟會向醫護致敬 贈醫院500愛心餐盒

立法院副院長蔡其昌和國際同濟會台灣總會台中港家族向第一線醫護人員致敬，今天致贈梧棲童綜合醫院500盒防疫醫護愛心餐盒，童...

台版塞北風光! 200多隻牛群逐水草 貓羅溪畔爆紅

彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群，在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等，還有白鷺鷥飛翔相伴，有網友說，沒想到風吹草低見牛羊的風光，在台灣也看得到。

台中購物節與東森購物合作 議員：人流會到台中消費？

今年台中市購物節7月登場，增加了東森電視購物丶PChome平台，議員陳淑華質疑，台中市購物節原始用意是要吸引各地的人來台...

疫情宅經濟加持 竹塘鄉農會餐包每月狂賣1萬個

今年春季氣候偏涼，遇到新冠肺炎疫情，彰化縣竹塘鄉農會開發的冰棒銷售量比去年同期少兩成五，疫情宅經濟使糙米餐包狂賣4萬個，...

獨角仙近日忙嘿咻 媽厝壘球場一周後「仙仔」將爆量

時值獨角仙繁殖期，彰化縣溪湖鎮媽厝社區理事長王義欽復育獨角仙9年，數量年年增加，近日獨角仙零星出現，在光蠟樹上「嘿咻」。...

彰化8個火車站花藝爭艷 王惠美搭區間車沿途追花

新冠肺炎疫情影響，花價低落，彰化是全國花卉最大產地，縣府與地方農會合作，從今年5月間在彰化縣內8個火車站進行花藝展示設計...

中部水庫進帳 供水到6月無虞

中部連日豪雨讓幾近乾涸的水庫大量進帳，南投霧社水庫2月底蓄水率一度跌破4%，昨大幅回升至67%，3天蓄水量暴增2000萬...

熱門新聞

連日大雨 限定版台版九寨溝現身嘉義梅山鄉

好消息！高雄市12 .6萬自來水用戶 今晚可提早復水

阿中挺墾丁挨批 屏東業者聯合反駁：盼防疫五月天再來

悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

久等了！南投雙龍瀑布七彩吊橋擬6月20日開放

直播談豪雨應變 韓國瑜：治水將縮短至1年半內完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。