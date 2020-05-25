彰投都已復課 中市長青學苑未開 5萬老人悶等

台中市近千班的長青學苑從2月起因疫情停課，至今已3個多月，4、5萬名老學員無法上課，生活失去重心，困坐在家「悶出病」，長輩抱怨各據點、社區大學陸續恢復，為何獨長青學苑拖到7月才復課；彰化和南投長青學苑分別在5月4日、15日已恢復正常開課。

中市社會局長彭懷真解釋，長青學苑委託各公所辦理，多數由大學推廣教育體系經營，因有課程規畫與師資需求，採取學期制，才無法像關懷據點可隨時恢復，須等下學期7月復課。

據學員反映，中市的長青學苑從今年2月因武漢肺炎疫情爆發，市府通知延後開學，但從2月延至3月，再從3月延至4月，因疫情嚴峻保持社交距離、減少聚會，大家可體諒，但目前幾乎零確診，各關懷據點、親子館甚至酒店舞廳都恢復，獨長青學苑須等到7月讓人不能理解。

陳姓學員指出，老人家把上課當成生活重心與樂趣，每天可以出門學習，還可與同學們聊天互動，但這3個月多停課，不少「老同學」因無處可去成天悶在家無事可做，身心嚴重受影響，有人成天躺著慢性病情加重，也有人出現憂鬱傾向。

市府編列一整年補助預算，每班補助11萬；彭懷真說，上半學期因全部停課未使用，台中市府打算改以密集排課或線上課程，集中下學期。

但市議員謝志忠指出，有多少長輩會使用電腦？多數老人眼力也退化中，線上學習只是增加長者負擔；且老人家原本按自己體力、時間與興趣選定每周上課時數，太密集課程也會讓長輩太累，他批市府不懂老人需求、消耗預算。71歲劉太太說，原本選定歌唱、初級英文和養生課，一周3堂課已是體力極限，「要加開課程補償，我們也沒辦法上課，不如快快開課」。

彰化社區大學、樂齡學習中心及成人教育班等終身學習機構連續延兩次開學，直到5月4日才開課，暑假順勢延後，縣府要求加強各學習據點及場域的環境消毒工作。南投縣社會處指出，長青學苑（老人大學）及婦女大學一度暫停，隨疫情趨緩本月15日均恢復正常開課。