快訊

獨／銀霞發聲明曝光5年抗癌路 竟因「醫療疏失」指控醫師冷血

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰投都已復課 中市長青學苑未開 5萬老人悶等

聯合報 / 記者張明慧林敬家賴香珊／連線報導
台中市開辦的長青學苑多達890班，課程種類很多，讓長輩報名踴躍，活到老、學到老。 圖／台中市府提供
台中市開辦的長青學苑多達890班，課程種類很多，讓長輩報名踴躍，活到老、學到老。 圖／台中市府提供

台中市近千班的長青學苑從2月起因疫情停課，至今已3個多月，4、5萬名老學員無法上課，生活失去重心，困坐在家「悶出病」，長輩抱怨各據點、社區大學陸續恢復，為何獨長青學苑拖到7月才復課；彰化和南投長青學苑分別在5月4日、15日已恢復正常開課。

中市社會局長彭懷真解釋，長青學苑委託各公所辦理，多數由大學推廣教育體系經營，因有課程規畫與師資需求，採取學期制，才無法像關懷據點可隨時恢復，須等下學期7月復課。

據學員反映，中市的長青學苑從今年2月因武漢肺炎疫情爆發，市府通知延後開學，但從2月延至3月，再從3月延至4月，因疫情嚴峻保持社交距離、減少聚會，大家可體諒，但目前幾乎零確診，各關懷據點、親子館甚至酒店舞廳都恢復，獨長青學苑須等到7月讓人不能理解。

陳姓學員指出，老人家把上課當成生活重心與樂趣，每天可以出門學習，還可與同學們聊天互動，但這3個月多停課，不少「老同學」因無處可去成天悶在家無事可做，身心嚴重受影響，有人成天躺著慢性病情加重，也有人出現憂鬱傾向。

市府編列一整年補助預算，每班補助11萬；彭懷真說，上半學期因全部停課未使用，台中市府打算改以密集排課或線上課程，集中下學期。

但市議員謝志忠指出，有多少長輩會使用電腦？多數老人眼力也退化中，線上學習只是增加長者負擔；且老人家原本按自己體力、時間與興趣選定每周上課時數，太密集課程也會讓長輩太累，他批市府不懂老人需求、消耗預算。71歲劉太太說，原本選定歌唱、初級英文和養生課，一周3堂課已是體力極限，「要加開課程補償，我們也沒辦法上課，不如快快開課」。

彰化社區大學、樂齡學習中心及成人教育班等終身學習機構連續延兩次開學，直到5月4日才開課，暑假順勢延後，縣府要求加強各學習據點及場域的環境消毒工作。南投縣社會處指出，長青學苑（老人大學）及婦女大學一度暫停，隨疫情趨緩本月15日均恢復正常開課。

延伸閱讀

台中8親子館提前開放 防疫照步來

台中市親子館提前恢復營運 防疫措施持續落實

疫情趨緩！台中8座親子館提前恢復營運

議員關切去年兒虐倍增 中市府：算法改變

相關新聞

悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

彰化縣永光國小今年創校45周年，去年籌畫好好慶祝，但接獲通知自109學年起永久停招，師生將在本月28日低調舉辦45周年校...

影／很壯觀！200多隻牛群逐水草 芬園貓羅溪畔好風光

哇！來到大陸塞北了嗎？彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白...

台中焚化爐歲修 垃圾處理費喊漲惹民怨

台中市8000多棟大樓社區委託民間66家廢棄物清理業者處理垃圾，最近處理費喊漲，有的大樓被棄單，垃圾堆積如山，民怨沸騰，...

南投雙龍瀑布七彩吊橋 擬6月20日開放

南投縣信義鄉雙龍瀑布園區七彩景觀吊橋，原訂元旦開放營運，因施工不及，延至4月1日，又碰上疫情攪局，延後開園。現在南投縣府預計6月20日對外開放，待部落討論通過即開園。

中市新建沙鹿跨南勢溪橋梁 預計明年3月完工

台中沙鹿斗潭路橫越南勢溪的溪中便道是龍井山腳里與沙鹿斗抵里居民往來捷徑，該路段水位只比路面低0.5公尺，每逢豪大雨，水位...

蔡其昌、同濟會向醫護致敬 贈醫院500愛心餐盒

立法院副院長蔡其昌和國際同濟會台灣總會台中港家族向第一線醫護人員致敬，今天致贈梧棲童綜合醫院500盒防疫醫護愛心餐盒，童...

台版塞北風光! 200多隻牛群逐水草 貓羅溪畔爆紅

彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群，在溪畔逐水草，近日在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等，還有白鷺鷥飛翔相伴，有網友說，沒想到風吹草低見牛羊的風光，在台灣也看得到。

台中購物節與東森購物合作 議員：人流會到台中消費？

今年台中市購物節7月登場，增加了東森電視購物丶PChome平台，議員陳淑華質疑，台中市購物節原始用意是要吸引各地的人來台...

疫情宅經濟加持 竹塘鄉農會餐包每月狂賣1萬個

今年春季氣候偏涼，遇到新冠肺炎疫情，彰化縣竹塘鄉農會開發的冰棒銷售量比去年同期少兩成五，疫情宅經濟使糙米餐包狂賣4萬個，...

獨角仙近日忙嘿咻 媽厝壘球場一周後「仙仔」將爆量

時值獨角仙繁殖期，彰化縣溪湖鎮媽厝社區理事長王義欽復育獨角仙9年，數量年年增加，近日獨角仙零星出現，在光蠟樹上「嘿咻」。...

彰化8個火車站花藝爭艷 王惠美搭區間車沿途追花

新冠肺炎疫情影響，花價低落，彰化是全國花卉最大產地，縣府與地方農會合作，從今年5月間在彰化縣內8個火車站進行花藝展示設計...

中部水庫進帳 供水到6月無虞

中部連日豪雨讓幾近乾涸的水庫大量進帳，南投霧社水庫2月底蓄水率一度跌破4%，昨大幅回升至67%，3天蓄水量暴增2000萬...

熱門新聞

連日大雨 限定版台版九寨溝現身嘉義梅山鄉

好消息！高雄市12 .6萬自來水用戶 今晚可提早復水

阿中挺墾丁挨批 屏東業者聯合反駁：盼防疫五月天再來

悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

久等了！南投雙龍瀑布七彩吊橋擬6月20日開放

直播談豪雨應變 韓國瑜：治水將縮短至1年半內完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。