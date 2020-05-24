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社區防疫小旅行 彰化秀水金興社區「一條街」觀光成形

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
富雨洋傘手作坊推動產業觀光，結合「一條街」觀光型態。記者林敬家／攝影
富雨洋傘手作坊推動產業觀光，結合「一條街」觀光型態。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情影響觀光，彰化縣秀水金興社區推出「防疫小旅行」，讓遊客各自開車前往，一日行程可到當地富雨陽傘、泳霖和岡聯牧場需要等深度旅遊飽受好評，彰化縣政府補助計畫進一步舉辦「幸福一條街觀光旅遊人才培訓」課程，疫情期間提升在地產業人員服務態度、導覽解說能力，預先培養社區觀光潛力。

疫情影響縣內觀光產業以旅宿業、觀光工廠等最大，現在疫情趨緩，中央疫情指揮中心推防疫新生活運動，觀光旅遊限制逐步解封。秀水番花路沿路有泳霖牧場、富雨洋傘、岡聯牧場、聯合創作陶坊、小美布丁蛋糕，還有返鄉青年「自耕農」咖啡，已成「一條街」觀光型態，金興社區上個月推出防疫輕旅行，疫情期間戶外遊程仍受歡迎。

縣府城觀處發現各地深度旅行有產業但缺人才，今天率先在秀水鄉富雨洋傘手作坊舉辦培訓課，提升產業相關人員、社區志工等導覽能力、和遊客對話及互動技巧，彰化縣長王惠美說，疫情趨緩，最近已經有60、70%的觀光人潮慢慢回流，燕子總有歸來的一天，要超前部署，縣內產業觀光需要整合行銷，迎接下一個春天。

王惠美也說，未來節能減碳與休閒觀光具發展潛能，若能將休閒觀光服務業落實在地方，串聯廊道，可吸引具創意的年青人回來創業，例如咖啡店、文創等。

富雨洋傘老闆娘周淑秋表示，近年結合地方創生讓人感動的是，2年內有4組年輕人回來家鄉創業結婚，青年返鄉創造收入，地方也跟著發展。

彰化縣觀光產業發展促進協會理事長鍾正軒表示，這次疫情重創觀光，需要思考因應轉型，幸福一條街觀光旅遊人才培訓將鹿港、秀水、彰化串連成一線，以深度旅遊創造優勢。

彰化推產業與觀光結合，今天在富雨洋傘手作坊舉辦「幸福一條街觀光旅遊人才」培訓。記者林敬家／攝影
彰化推產業與觀光結合，今天在富雨洋傘手作坊舉辦「幸福一條街觀光旅遊人才」培訓。記者林敬家／攝影
秀水金興社區「自耕農」咖啡業者為返鄉青年。記者林敬家／攝影
秀水金興社區「自耕農」咖啡業者為返鄉青年。記者林敬家／攝影

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