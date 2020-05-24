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旅德舞者彰化生根 狂想劇場在員林演藝廳開放對談

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
狂想劇場進駐彰化縣員林演藝廳，將於5月31日由狂想劇場導演廖俊凱與聲舞團團長吳思瑋、擊樂藝術工作者薛詠之進行創作分享會，開放民眾線上預先報名。圖／彰化縣文化局提供
狂想劇場進駐彰化縣員林演藝廳，將於5月31日由狂想劇場導演廖俊凱與聲舞團團長吳思瑋、擊樂藝術工作者薛詠之進行創作分享會，開放民眾線上預先報名。圖／彰化縣文化局提供

狂想劇場獲文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫補助進駐彰化縣員林演藝廳，將於5月31日由狂想劇場導演廖俊凱與聲舞團團長吳思瑋、擊樂藝術工作者薛詠之進行創作分享會，開放民眾線上預先報名。

狂想劇場希望提供青年人創作發表的空間，凝聚劇場界新的創作力量，2011年創團作獲第十屆台新藝術獎TOP10，除了創作也從駐校、駐地等深度經營，積極開拓藝術參與。

狂想劇場導演廖俊凱5月31日下午1點30分到3點30分將在員林演藝廳圖書室與聲舞團團長吳思瑋進行創作分享，3點30分到5點30分與擊樂藝術工作者薛詠之進行跨界創作分享會，欲參加民眾可連線報名。網址為：https://qrgo.page.link/6kBgM

聲舞團團長吳思瑋旅德16年，高中畢業即赴德國完成大學及研究所學業，專研舞蹈及創作，曾任德國不來梅劇院的舞者，2013年受邀於迪迪舞蹈劇場編作「on my way home 在我回家的路上創作」，也曾獲國藝會的新秀補助，2014年與德籍街舞舞者ㄧ同創作「渡鳥/車站」於台南藝術節「城市舞台」演出，2016年底正式立案在彰化成立「聲舞團」，創團首演作品《XQ- Kreuz & Quer》(無盡可能)。

國立臺北藝術大學管弦與擊樂研究所畢業的擊樂家薛詠之近年製作作品包括2019年台南境外藝術節OFF跳境祭「一個人的廟會」，曾受邀參與 2018年新點子樂展「變數遊樂園」、吉隆玻「KLEX國際即興藝術節」、2017 年「耳蝸國際即興音樂節」、「遶境共聲」，2016 年受邀至東京藝術大學、國際現代擊樂節等。

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