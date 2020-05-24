台中大安首座棒壘球場啟用 蔡其昌和陳柏惟開球

台中市大安區南埔簡易棒壘球場今天完工啟用，是全台第一座可以欣賞海景的運動場地，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員施志昌、大安壘球委員會主任委員徐昱舜等人到場剪綵啟用，地方命名為「大安海洋棒壘球場」。

大安海洋棒壘球場原為垃圾掩埋場，2018年蔡其昌爭取千萬經費並協調農委會水保局及中市運動局配合下，加強周邊綠化及改善設施，將其轉型為運動公園，經過二年的努力今天完工啟用，成為全台第一座可以一邊打球、一邊看海的特色球場。

蔡其昌表示，打造大安第一座棒壘球場「我們做到了！」他說大安垃圾掩埋場轉型運動球場經過多年努力終於完工啟用，雖然這是一座簡易棒壘球場，卻是全台第一座可以邊打球看海的球場，未來將繼續爭取預算，讓周遭設施更加完善，除了打球外，也是地方居民散步休閒的好去處。

蔡其昌說，獲中央預算二億經費挹注的外埔鐵山營區國際壘球運動場規劃即將開工，將是全台第一座符合國際級比賽的球場，周圍也會設置多功能運動公園，造福更多愛好體育運動的鄉親朋友，讓台中成為棒壘球友善之都。

立委陳柏惟說，他從來沒想過可以邊打球邊看海，就算被三振也不覺得可惜。今天除了參與剪綵活動外，也是來向蔡其昌副院長學習解決問題之道，能夠正面回應人民的期待，是大家持續努力的目標。