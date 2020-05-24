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中橫裡冷段坍方 今天管制交通搶修
公路總局谷關工務段今天通報，台中市和平區中橫公路，台8線27K+500裡冷路段因降雨邊坡清除坍方後，進行路側孤石清除，今天早上9點起該路段施工管制，每整點放行10分鐘，預計今天下午５點完成，如有不便，請鄉親體諒。
和平區台8線27k+400-500(裡冷)路段，因梅雨鋒面影響連續2天降雨，昨天上邊坡發生大規模坍方，造成道路雙向阻斷，無人車傷亡，公路總局二工處已調派機具至現場由兩端同步進行清坍，昨天上午搶通，今天持續搶修施工。
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