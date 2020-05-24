台中學生午餐吃有機米 最快12月上桌

台中市104學年度起，推動「營養午餐5元加碼補助政策」補助市立學校每生每餐5元，增加有機蔬果、在地食材。市府今年7月起將執行收購農民契作種植的2期作台中192號梗稻，再將有機白米販售給學校食材供應業者，預計12月完成碾製等加工作業後，提供學校午餐使用。

台中市學生午餐額度40至45元，市府並補助午餐水果一周6元，多數學校每周供應1至6種在地或有機食材。

台中市政府與中央農糧署合作推動台中市有機米供應學童午餐計畫，農業局表示，今年2期作與農民契作種植台中192號梗稻，以每公斤35元價格收購，預計將收購100公噸乾榖，可碾製約60公噸有機白米，契作農民每繳交1公斤乾穀，另補助4元生產資材費用。

農業局將參考農糧署學童用餐時米價格，以每公斤17.1元賣給學校食材供應業者，預定12月完成碾製等加工作業後，提供學校使用。

農業局指出，將再輔導大甲及霧峰區農會設立有機米加工廠，預計明年起台中市將有2處有機米加工廠，可協助碾製不同品種有機米，讓台中學童食用優質安全、健康好米，同時建立有機農民的穩定通路。