台中學生午餐吃有機米 最快12月上桌
台中市104學年度起，推動「營養午餐5元加碼補助政策」補助市立學校每生每餐5元，增加有機蔬果、在地食材。市府今年7月起將執行收購農民契作種植的2期作台中192號梗稻，再將有機白米販售給學校食材供應業者，預計12月完成碾製等加工作業後，提供學校午餐使用。
台中市學生午餐額度40至45元，市府並補助午餐水果一周6元，多數學校每周供應1至6種在地或有機食材。
台中市政府與中央農糧署合作推動台中市有機米供應學童午餐計畫，農業局表示，今年2期作與農民契作種植台中192號梗稻，以每公斤35元價格收購，預計將收購100公噸乾榖，可碾製約60公噸有機白米，契作農民每繳交1公斤乾穀，另補助4元生產資材費用。
農業局將參考農糧署學童用餐時米價格，以每公斤17.1元賣給學校食材供應業者，預定12月完成碾製等加工作業後，提供學校使用。
農業局指出，將再輔導大甲及霧峰區農會設立有機米加工廠，預計明年起台中市將有2處有機米加工廠，可協助碾製不同品種有機米，讓台中學童食用優質安全、健康好米，同時建立有機農民的穩定通路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言