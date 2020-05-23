陳時中也「順時中」 讓學童酒精瓶燈飾擺在辦公室

彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，卻不知道阿中部長會怎麼處理。沒想到，總統蔡英文第一任總統任期最後一天，在臉書公布到陳時中辦公室的一張「小窩」照片，讓陳時中一張折疊床曝光同時，而照片一角不就是文德國小師生送的酒瓶燈飾，讓大家樂不可支。

文德國小校長李政穎說，當時，師生們因為看到防疫人員辛苦抗疫，正想著要用甚麼方式感謝他們，由於學校上學期開始發展雷雕、木工，教小朋友製作原木筆，有老師認為，不妨利用學生們學到的木工與雷雕技術，加上防疫酒精瓶，做一個精緻又能擺置的禮物，最後決定製作防疫酒精瓶燈飾。

李政穎說，共同20多名學生及老師共同參與製作，並分工合作，花了一周時間，除利用防疫酒精瓶製作燈飾外，還有一張雷雕畫有代表阿中部長的兩個時鐘、陳時中與可愛的衛福部吉祥物「總柴」畫像等，上面寫著「團結對抗，戰勝病毒卡片」，在本月10日寄出，當時想到可能全台各地都有人或機構會送東西給部長，從沒預期到「部長真的把它擺出來了！」

李政穎表示，要不是蔡總統臉書公布到阿中部長辦公室「小窩」慰勞的一張照片，除讓感動人心的那張折疊床曝光外，照片一角擺置的物品中，不就有文德國小師生寄送給部長的燈飾等禮物，學校老師發現後，奔相走告，讓師生們都十分興奮。