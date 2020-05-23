快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中也「順時中」 讓學童酒精瓶燈飾擺在辦公室

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供

彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，卻不知道阿中部長會怎麼處理。沒想到，總統蔡英文第一任總統任期最後一天，在臉書公布到陳時中辦公室的一張「小窩」照片，讓陳時中一張折疊床曝光同時，而照片一角不就是文德國小師生送的酒瓶燈飾，讓大家樂不可支。

文德國小校長李政穎說，當時，師生們因為看到防疫人員辛苦抗疫，正想著要用甚麼方式感謝他們，由於學校上學期開始發展雷雕、木工，教小朋友製作原木筆，有老師認為，不妨利用學生們學到的木工與雷雕技術，加上防疫酒精瓶，做一個精緻又能擺置的禮物，最後決定製作防疫酒精瓶燈飾。

李政穎說，共同20多名學生及老師共同參與製作，並分工合作，花了一周時間，除利用防疫酒精瓶製作燈飾外，還有一張雷雕畫有代表阿中部長的兩個時鐘、陳時中與可愛的衛福部吉祥物「總柴」畫像等，上面寫著「團結對抗，戰勝病毒卡片」，在本月10日寄出，當時想到可能全台各地都有人或機構會送東西給部長，從沒預期到「部長真的把它擺出來了！」

李政穎表示，要不是蔡總統臉書公布到阿中部長辦公室「小窩」慰勞的一張照片，除讓感動人心的那張折疊床曝光外，照片一角擺置的物品中，不就有文德國小師生寄送給部長的燈飾等禮物，學校老師發現後，奔相走告，讓師生們都十分興奮。

李政穎開心說，沒想到阿中部長還真的就將禮物，擺在折疊床後方的櫃子上，而櫃子上還有許多民眾的感謝小禮物，可能是部長自己擺設的，當他忙完防疫工作、疲累躺在摺疊床上休息時，還可以看看這些來自各界的感謝，也許能幫部長紓壓。

彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／取自總統臉書
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／取自總統臉書
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／取自總統臉書
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／取自總統臉書
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供
彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，獲陳時中擺設在辦公室裡，讓師生都很開心。照片／李政穎提供

酒精 德國

延伸閱讀

阿中部長墾丁大街穿木屐 台灣第一次穿花襯衫獻屏東

阿中部長穿花襯衫現身墾丁大街 民眾高喊：部長我愛你

屏東枋山鄉長衝墾丁 送芒果給陳時中

「阿中部長讚讚讚」民眾歡呼 陳時中：我台灣我驕傲

相關新聞

社區防疫小旅行 彰化秀水金興社區「一條街」觀光成形

新冠肺炎疫情影響觀光，彰化縣秀水金興社區推出「防疫小旅行」，讓遊客各自開車前往，一日行程可到當地富雨陽傘、泳霖和岡聯牧場...

中橫裡冷坍方路段 公路總局今午提前清除恢復雙向通車

台中市和平區中橫公路裡冷路段23日坍方，公路總局緊急搶修，今天上午管制交通持續進行路側孤石清除，今天中午2點16分完成清...

台中大安首座棒壘球場啟用 蔡其昌和陳柏惟開球

台中市大安區南埔簡易棒壘球場今天完工啟用，是全台第一座可以欣賞海景的運動場地，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員...

中橫裡冷段坍方 今天管制交通搶修

公路總局谷關工務段今天通報，台中市和平區中橫公路，台8線27K+500裡冷路段因降雨邊坡清除坍方後，進行路側孤石清除，今...

台中學生午餐吃有機米 最快12月上桌

台中市104學年度起，推動「營養午餐5元加碼補助政策」補助市立學校每生每餐5元，增加有機蔬果、在地食材。市府今年7月起將...

我們都會老 彰縣社區培訓開課

彰化縣總人口數逐漸下滑，縣長王惠美昨天主持彰化縣109年度社區發展領航培訓的開訓典禮時指出，彰化縣今年內又減少約2萬人，...

越南女子被害 父母跨國捐補償金

2017年11月20日在南投縣草屯鎮發生駭人命案，許姓男子將越南籍裴姓女友割喉殺害後，畏罪跳樓身亡。犯罪被害人保護協會南...

中市圖書館APP功能升級 享商店優惠

防疫新生活來臨，台中市立圖書館增修原有APP功能，民眾透過手機可完成尋書、借書、預約、進館實名制登記，降低雙手觸摸書籍或...

大安造媽祖像 公聽會爆口角

大安媽祖文化園區是台中海線重大建設，目前只完成基座，媽祖雕像至今仍無著落。台中市政府昨天舉行公聽會蒐集民意，不少地方居民...

台中8親子館提前開放 防疫照步來

台中市8間親子館原定休館至下月底，因疫情趨緩，本月19日已恢復營運。台中市副市長陳子敬昨天化身「親子館爺爺」走訪北區親子...

台中通用計程車無障礙 年底前逾60輛供預約使用

台中市政府為照顧身心障礙者及輪椅族的搭車需求，補助計程車業者增購內部設有輪椅停放空間、上下車輔助裝置的「通用計程車」，除...

陳時中也「順時中」 讓學童酒精瓶燈飾擺在辦公室

彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，卻不知道阿中部長會怎...

熱門新聞

全面取締超速 竹市3支測照桿陸續啟用並恢復移動式測照

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。