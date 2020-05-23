聽新聞
test
0:00 / 0:00
芳苑夕照融合在地食材 踏出台版蔚藍海岸第一步
彰化縣養殖協會和弘光科技大學使用芳苑鄉在地食材，今天在芳苑鄉漢寶生態文化園區舉辦漢寶音樂食尚饗宴發表會，使用黃金文蛤、冬瓜、蘆筍等新鮮食材製作法式鹹派等西點，讓地方士紳看著漢寶夕照，品嘗美食，度過浪漫初夏之夜。
梅雨鋒面到來，彰化白天下雨，傍晚轉晴，天公作美讓漢寶音樂食尚饗宴發表會順利登場。縣長王惠美說，今年受到疫情影響，許多食材銷售受挫，幸有二林地區長期關心環境的團隊和縣政顧問林保玲等人努力，芳苑文蛤創下外銷日本的新紀錄，各團隊也再度合作，用創意、在地特色、各自資源和專長，期待創新行銷，轉換危機為契機，為地方創造新的形象識別。
下午參加民眾先體驗摸蛤及牽罟的潮間帶文化，彰化縣養殖協會贊助文蛤，芳苑鄉番挖農場贊助水耕蔬菜，弘光科大餐飲系師生發揮巧思，文蛤、冬瓜、蘆筍、山藥、水晶菇（白精靈）、火龍果等尋常食材，製作法式鹹派、鮮蝦歐姆雷配什蔬沙拉佐海鮮醬汁等高級西式菜餚，讓參加者在微風、音樂、燭光中體驗彰化西南角的美麗，主辦單位期待61號快速道路開通後，不輸蔚藍海岸的芳苑、媲美普羅旺斯的漢寶吸引更多遊客駐足遊賞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言