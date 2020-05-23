芳苑夕照融合在地食材 踏出台版蔚藍海岸第一步　

彰化縣養殖協會和弘光科技大學使用芳苑鄉在地食材，今天在芳苑鄉漢寶生態文化園區舉辦漢寶音樂食尚饗宴發表會，使用黃金文蛤、冬瓜、蘆筍等新鮮食材製作法式鹹派等西點，讓地方士紳看著漢寶夕照，品嘗美食，度過浪漫初夏之夜。

梅雨鋒面到來，彰化白天下雨，傍晚轉晴，天公作美讓漢寶音樂食尚饗宴發表會順利登場。縣長王惠美說，今年受到疫情影響，許多食材銷售受挫，幸有二林地區長期關心環境的團隊和縣政顧問林保玲等人努力，芳苑文蛤創下外銷日本的新紀錄，各團隊也再度合作，用創意、在地特色、各自資源和專長，期待創新行銷，轉換危機為契機，為地方創造新的形象識別。