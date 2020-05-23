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芳苑夕照融合在地食材 踏出台版蔚藍海岸第一步　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
使用芳苑鄉冬瓜、蝶豆花等食材調製的氣泡飲料。記者簡慧珍／攝影
使用芳苑鄉冬瓜、蝶豆花等食材調製的氣泡飲料。記者簡慧珍／攝影

彰化縣養殖協會和弘光科技大學使用芳苑鄉在地食材，今天在芳苑鄉漢寶生態文化園區舉辦漢寶音樂食尚饗宴發表會，使用黃金文蛤、冬瓜、蘆筍等新鮮食材製作法式鹹派等西點，讓地方士紳看著漢寶夕照，品嘗美食，度過浪漫初夏之夜。

梅雨鋒面到來，彰化白天下雨，傍晚轉晴，天公作美讓漢寶音樂食尚饗宴發表會順利登場。縣長王惠美說，今年受到疫情影響，許多食材銷售受挫，幸有二林地區長期關心環境的團隊和縣政顧問林保玲等人努力，芳苑文蛤創下外銷日本的新紀錄，各團隊也再度合作，用創意、在地特色、各自資源和專長，期待創新行銷，轉換危機為契機，為地方創造新的形象識別。

下午參加民眾先體驗摸蛤及牽罟的潮間帶文化，彰化縣養殖協會贊助文蛤，芳苑鄉番挖農場贊助水耕蔬菜，弘光科大餐飲系師生發揮巧思，文蛤、冬瓜、蘆筍、山藥、水晶菇（白精靈）、火龍果等尋常食材，製作法式鹹派、鮮蝦歐姆雷配什蔬沙拉佐海鮮醬汁等高級西式菜餚，讓參加者在微風、音樂、燭光中體驗彰化西南角的美麗，主辦單位期待61號快速道路開通後，不輸蔚藍海岸的芳苑、媲美普羅旺斯的漢寶吸引更多遊客駐足遊賞。

用芳苑鄉馬鈴薯、紅蘿蔔和當季蘆筍製作的法式鹹派。記者簡慧珍／攝影
用芳苑鄉馬鈴薯、紅蘿蔔和當季蘆筍製作的法式鹹派。記者簡慧珍／攝影

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