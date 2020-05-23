經濟指標表現佳 中市府：投資者對經濟發展具信心

台中市政府公布今年第一季經濟指標，公司登記家數成長率、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數及商業登記資本額成長數，均排名六都第一，市府說，投資者對台中經濟發展潛力具信心。

台中市經發局長張峯源今天指出，依據經濟部統計處資料，台中市公司登記現有家數以及公司登記資本額方面，兩者和去年同期相較有成長；商業登記現有家數和去年同期增加3000多家；商業登記現有資本額和去年同期比較也有增加。

張峯源表示，4項指標均排名六都第一，顯示即使在疫情衝擊下，投資者仍對台中經濟發展潛力極具信心。

張峯源說，市府祭出「紓困九箭」措施，首創「資金紓困協調窗口」，快速協助企業及民眾取得相關紓困資金資源資訊。積極招商引資，透過單一招商服務窗口、招商工作小組等投資輔導制度，主動協助包含三井台中港二期商場、三井東區LALAPORT購物商場等開發案；並召開6次「投資障礙排除跨局處協調會議」，協助23家廠商解決問題、促進新台幣近43億元的投資。

張峯源強調，近期疫情趨緩，市府將視疫情發展解除各項限制，也將持續傾聽業者需求、實地走訪、召開協調會議，讓企業安心投資拚經濟，落實「輕稅簡政」、「富強城市」經濟發展願景，讓企業安心投資在台中。