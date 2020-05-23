聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／彰化半年高齡人口多2萬 王惠美出三招救年輕人口回流
彰化縣2020年度社區發展領航培訓因新冠肺炎疫情，開訓延後兩個月，報名的105名學員今天全體出席開訓典禮；縣長王惠美說，今年2月65歲以上縣民超過20萬人，近日統計重陽敬老禮金卻多達22萬人，彰化縣人口急速高齡化，全靠社區幹部經營社區關懷據點，為人口老化做好服務工作。
彰化縣社區發展領航培訓會場首度移到彰南的二林鎮，今年參加人數和往年差不多，限制約100人，實際報名和報到105人，二林鎮就占了31人，果然有地主優勢。鎮長蔡詩傑表示，細胞健康，身體就健康，社會國家的細胞是社區，社區最重要的是人才，人才需要培養，今天課程有產銷、環保、財務等各面向及理念，就是希望社區能永續經營，從今天報到率可看出大家對社區發展的用心及期待。
王惠美說，彰化縣人口快速高齡化，2月底統計65歲以上人口超過20萬人，到9月領取重陽敬老禮金人口已經22萬人，「我們都會老」，要做相關預防措施和設施，從現在開始普設關懷據點，社區幹部和志工是關懷據點的最佳後援力量，點、線、面串連，讓社區有活力，社會更祥和。
她又說，彰化縣快速高齡化跟年輕人口流失有關，過去幾年縣內沒重大建設，沒產業落腳，年輕人如果不想務農，只能選擇離開，她將致力推動開闢二林精密機械工業園區，加速鐵路高架化和綠捷軌道工程，這三項重大建設，建構便捷交通路線，有精機中小企業可落腳的專區，年輕人回來就業，順便照顧家中長輩，避免彰化縣持續持高齡化。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言