快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

台中市親子館提前恢復營運 防疫措施持續落實

中央社 / 台中23日電

國內疫情趨緩，台中市8座親子館原訂休館至6月底，5月19日已提前恢復營運，考量仍在防疫期間，民眾入館組數減半，視疫情滾動調整，上、下午閉館後也會進行全館消毒。

台中市親子館提前恢復營運，副市長陳子敬今天前往北區親子館視察，陳子敬指出，台中市各親子館持續落實協助量測體溫、手部消毒、填寫TOCC問卷及實名登記制度，上、下午閉館後也會進行全館消毒。

他表示，親子館服務除遊戲區，還有豐富實用的親子課程，讓父母和孩子們留下美好的回憶，更能啟發孩子的五感，台中市目前有8座親子館，將持續盤點適合地點，未來規劃增加至15座，盼讓親子擁有完善的互動空間。

社會局長彭懷真表示，台中市今年獲得經濟部工業局補助，由民間業者建置「幼兒AI教保學習發展平台」，將科技元素導入教學互動。

他說，將優先推行至台中市5間親子館，包括北區、大里、南屯、沙鹿及石岡親子館，透過AI機器人引發孩童學習興趣，進一步運用平台中的課程，讓台中市孩童體驗「智慧親子館」。

親子 台中市 陳子敬

延伸閱讀

疫情趨緩！台中8座親子館提前恢復營運

中華夜市遭縱火 盧秀燕：絕不寬貸 嚴懲到底

影／台中副市長慰勉員警：縱火犯眼睛「吊吊」神情怪異

台中中華路夜市疑遭縱火 盧秀燕：絕不寬貸嚴懲到底

相關新聞

社區防疫小旅行 彰化秀水金興社區「一條街」觀光成形

新冠肺炎疫情影響觀光，彰化縣秀水金興社區推出「防疫小旅行」，讓遊客各自開車前往，一日行程可到當地富雨陽傘、泳霖和岡聯牧場...

中橫裡冷坍方路段 公路總局今午提前清除恢復雙向通車

台中市和平區中橫公路裡冷路段23日坍方，公路總局緊急搶修，今天上午管制交通持續進行路側孤石清除，今天中午2點16分完成清...

台中大安首座棒壘球場啟用 蔡其昌和陳柏惟開球

台中市大安區南埔簡易棒壘球場今天完工啟用，是全台第一座可以欣賞海景的運動場地，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員...

中橫裡冷段坍方 今天管制交通搶修

公路總局谷關工務段今天通報，台中市和平區中橫公路，台8線27K+500裡冷路段因降雨邊坡清除坍方後，進行路側孤石清除，今...

台中學生午餐吃有機米 最快12月上桌

台中市104學年度起，推動「營養午餐5元加碼補助政策」補助市立學校每生每餐5元，增加有機蔬果、在地食材。市府今年7月起將...

我們都會老 彰縣社區培訓開課

彰化縣總人口數逐漸下滑，縣長王惠美昨天主持彰化縣109年度社區發展領航培訓的開訓典禮時指出，彰化縣今年內又減少約2萬人，...

越南女子被害 父母跨國捐補償金

2017年11月20日在南投縣草屯鎮發生駭人命案，許姓男子將越南籍裴姓女友割喉殺害後，畏罪跳樓身亡。犯罪被害人保護協會南...

中市圖書館APP功能升級 享商店優惠

防疫新生活來臨，台中市立圖書館增修原有APP功能，民眾透過手機可完成尋書、借書、預約、進館實名制登記，降低雙手觸摸書籍或...

大安造媽祖像 公聽會爆口角

大安媽祖文化園區是台中海線重大建設，目前只完成基座，媽祖雕像至今仍無著落。台中市政府昨天舉行公聽會蒐集民意，不少地方居民...

台中8親子館提前開放 防疫照步來

台中市8間親子館原定休館至下月底，因疫情趨緩，本月19日已恢復營運。台中市副市長陳子敬昨天化身「親子館爺爺」走訪北區親子...

台中通用計程車無障礙 年底前逾60輛供預約使用

台中市政府為照顧身心障礙者及輪椅族的搭車需求，補助計程車業者增購內部設有輪椅停放空間、上下車輔助裝置的「通用計程車」，除...

陳時中也「順時中」 讓學童酒精瓶燈飾擺在辦公室

彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，卻不知道阿中部長會怎...

熱門新聞

全面取締超速 竹市3支測照桿陸續啟用並恢復移動式測照

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。