台中市親子館提前恢復營運 防疫措施持續落實

國內疫情趨緩，台中市8座親子館原訂休館至6月底，5月19日已提前恢復營運，考量仍在防疫期間，民眾入館組數減半，視疫情滾動調整，上、下午閉館後也會進行全館消毒。

台中市親子館提前恢復營運，副市長陳子敬今天前往北區親子館視察，陳子敬指出，台中市各親子館持續落實協助量測體溫、手部消毒、填寫TOCC問卷及實名登記制度，上、下午閉館後也會進行全館消毒。

他表示，親子館服務除遊戲區，還有豐富實用的親子課程，讓父母和孩子們留下美好的回憶，更能啟發孩子的五感，台中市目前有8座親子館，將持續盤點適合地點，未來規劃增加至15座，盼讓親子擁有完善的互動空間。

社會局長彭懷真表示，台中市今年獲得經濟部工業局補助，由民間業者建置「幼兒AI教保學習發展平台」，將科技元素導入教學互動。

他說，將優先推行至台中市5間親子館，包括北區、大里、南屯、沙鹿及石岡親子館，透過AI機器人引發孩童學習興趣，進一步運用平台中的課程，讓台中市孩童體驗「智慧親子館」。