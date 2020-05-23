可以來追火車了！彰化扇形車庫5月27日重新開放

全台碩果僅存的彰化扇形車庫，因新冠肺炎疫情影響，4月13日起封閉，隨著疫情趨緩，從5月27日起，重新對外開放參觀，但要遵循中央流行疫情指揮中心推行的「防疫新生活運動」，落實防疫措施，戶外人數上限為500人。

列為縣定古蹟的彰化扇形車庫，並展示有蒸汽火車頭做動態保存，每年吸引約30萬名遊客，但因軌道枕木及參觀木棧道自然風化嚴重，去年４月８日到５月７日封閉，辦理期一個月的枕木抽換工程，在重新開放後，今年再因新冠肺炎疫情而封閉。

鐵路局彰化機務段指出，隨著國內疫情趨緩，彰化機務段依據交通部公布3階段解禁規畫，第一階段5月27日到7月31日推動防疫旅遊，及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，配合辦理扇形車庫重新對外開放。

機務段表示，扇形車庫場地狹小且空間有限，在車輛保養維修工作中，兼開放廠區供遊客參觀，每逢例假日及國定假日時，參觀遊客甚多，遊客必須遵循中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」，保持社交距離，落實個人衛生防護及建立實名制，如場內超過500人將採分批參觀。

彰化扇形原本有3輛國寶級蒸汽火車頭，其中的ＣＫ１０１、ＣＫ１２４均回台鐵台北機廠維修，目前車庫內還有ＤＴ６６８蒸汽火車頭，ＣＫ１２４在維修完畢後，最近會口彰化扇形車庫，然後再由由ＤＴ６６８回廠維修，維持車庫至少有一輛蒸汽火車頭供遊客參觀。