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疫情趨緩！台中8座親子館提前恢復營運

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，台中市親子館提前恢復營運，圖為北區親子館情況。記者趙容萱／攝影
新冠肺炎疫情趨緩，台中市親子館提前恢復營運，圖為北區親子館情況。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，台中市8座親子館原定休館至6月底，提前在5月19日起恢復營運。台中市副市長陳子敬今天化身「親子館爺爺」，視察北區親子館，了解館方在恢復營運後落實防疫相關措施，並提醒在場家長、小朋友多洗手勤防疫。

陳子敬說，台中市長盧秀燕重視親子需求，親子館在她上任後倍增至8座，未來規劃增加至15座。盧秀燕也重視親子館恢復開放後使用狀況，指派他視察，台中市各親子館落實量測體溫、手部消毒、填寫旅遊史問卷及實名制，閉館後全館消毒，請家長放心，並配合防疫措施。

台中市8座親子館除既有借閱教具、玩具服務外，也恢復各項活動、親職教育及入館服務，考量仍在防疫期間，民眾入館組數減半，視疫情滾動調整。

台中市副市長陳子敬今天在社會局長彭懷真、北區區長柯宏黛陪同下視察，現場和親子館的特色AI機器人「凱比同學」互動，凱比同學會握手、撒嬌、講話、跳舞，豐富且人性化的反應，讓現場小朋友看得目不轉睛，直呼「好可愛!」「好想玩!」

社會局彭局長表示，台中市今年獲得經濟部工業局補助，由民間業者建置「幼兒AI教保學習發展平台」，將科技元素導入教學互動，優先推行至台中市5間親子館，包括北區、大里、南屯、沙鹿及石岡親子館，透過AI機器人引發孩童學習興趣，進一步運用平台中的課程，讓台中市孩童體驗「智慧親子館」。

社會局說，配合恢復營運，親子館正舉行「親子月」台中市親子館走透透活動，活動持續到6月14日，民眾完成指定條件，將有機會獲得限量精美宣導品。

台中市副市長陳子敬（左一）今天化身「親子館爺爺」視察北區親子館，了解館方在恢復營運後落實防疫相關措施。記者趙容萱／攝影
台中市副市長陳子敬（左一）今天化身「親子館爺爺」視察北區親子館，了解館方在恢復營運後落實防疫相關措施。記者趙容萱／攝影
台中市副市長陳子敬（中）今天化身「親子館爺爺」視察北區親子館，並與親子館的特色AI機器人「凱比同學」互動。記者趙容萱／攝影
台中市副市長陳子敬（中）今天化身「親子館爺爺」視察北區親子館，並與親子館的特色AI機器人「凱比同學」互動。記者趙容萱／攝影

親子 台中市 陳子敬

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