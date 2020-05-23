影／護理師辛苦了！子女為護理師媽媽洗腳這一幕好感動

新冠肺炎疫情趨緩，衛福部台中醫院今天在院內舉辦「走過疫情，感謝有您！」感恩活動，邀請11名平時忙於疫情的護理師媽媽，來接受孩子的洗腳服務，這一幕感動很多人，也讓護理師們感受家人的愛意與溫暖的支持，提升職場工作能量。

台中醫院副院長林紹雯說，新冠肺炎疫情至今一百多天，護理師堅守防疫第一線，很多媽媽因此無法準時下班，有些媽媽與孩子有距離上保護，五月是護師節又是感恩月，特別在疫情減緩，舉辦洗腳活動，孩子們藉此感謝護理師媽媽對疫情期間的付出與努力。

今天上午的感恩活動，只見11名台中醫院護理師的孩子，低著頭專心的為護理師媽媽洗腳，最孩子們再一起獻上愛的祝福，齊喊「媽媽我愛您」，希望藉由家人對護理師表達愛意與敬意，將這份愛持續展延至護理職場。