聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／護理師辛苦了！子女為護理師媽媽洗腳這一幕好感動
新冠肺炎疫情趨緩，衛福部台中醫院今天在院內舉辦「走過疫情，感謝有您！」感恩活動，邀請11名平時忙於疫情的護理師媽媽，來接受孩子的洗腳服務，這一幕感動很多人，也讓護理師們感受家人的愛意與溫暖的支持，提升職場工作能量。
台中醫院副院長林紹雯說，新冠肺炎疫情至今一百多天，護理師堅守防疫第一線，很多媽媽因此無法準時下班，有些媽媽與孩子有距離上保護，五月是護師節又是感恩月，特別在疫情減緩，舉辦洗腳活動，孩子們藉此感謝護理師媽媽對疫情期間的付出與努力。
今天上午的感恩活動，只見11名台中醫院護理師的孩子，低著頭專心的為護理師媽媽洗腳，最孩子們再一起獻上愛的祝福，齊喊「媽媽我愛您」，希望藉由家人對護理師表達愛意與敬意，將這份愛持續展延至護理職場。
台中醫院院長侯承伯說，護理人員是支持醫院運作的重要力量，感謝護理師以專業、愛心、耐心的態度持續對病人付出，將自己的小愛，凝聚成感人的護理之愛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言