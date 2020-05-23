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影／南投暑期工讀抽籤直播 1萬3000人緊盯過程緊張

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣公部門暑期工讀抽籤今天上午直播，中籤率僅15.4%不高，吸引大專學生和家長緊盯抽籤過程。記者江良誠／翻攝
南投縣公部門暑期工讀抽籤今天上午直播，中籤率僅15.4%不高，吸引大專學生和家長緊盯抽籤過程。記者江良誠／翻攝

南投縣「大專青年學生公部門暑期工讀生計畫」今天抽籤，因為新冠肺炎防疫，改為網路直播公開抽籤，416名報名者僅63個職缺，中籤率15.4%不高，吸引超過1萬3000人次瀏覽。家長也盯著直播，比子女還緊張。南投縣副縣長陳正昇說，恭喜入選學生，但落選也別失望，南投就業服務中心還有打工職缺只要吃苦耐勞，一定能找到工讀機會。

南投縣「大專青年學生公部門暑期工讀生計畫」抽籤上午9時準時直播，為了確保抽籤公開丶公正丶公平，由陳正昇和社會及勞動處長林志忠等人分別代為抽籤，並由政風人員全程監督，依序抽出正取63名，備取30名，過程順利。

林志忠說，正取的63名大專青年將從7月13日起至8月30日止，在縣府各局處工讀，為期50天，月薪為2萬3800元，期滿薪資最高可達3萬8873元，相當優厚。中籤率15.4%，機會難得，如正取者未報到，則由備取人員依序遞補。

陳正昇說，大專青年學生公部門暑期工讀生計畫是大專學生相當重視的工讀機會，勞動部核定南投縣35個名額，縣長林明溱有感學生暑期工讀需求，指示爭取更多名額，最後核定63個職缺。吸引南投大專青年416人報名，經審核後符合資格者409名，除了減輕家長學費負擔，更期待學生暑期工讀時，對公部門組織運作及公共服務丶民眾滿意度等情形有更深瞭解，作為將來職場参考。

抽籤結果也當場登記在現場名單看板上，為了避免同姓名爭議，該處除依初審順序排名外，也在名字下方加註所在鄉鎮區別， 抽籤結果將會縣府官網查閱109年度青年學生公部門暑期工讀計畫正、備取錄取名單。

南投縣公部門暑期工讀抽籤今天上午直播，中籤率僅15.4%不高，吸引大專學生和家長緊盯抽籤過程。記者江良誠／翻攝
南投縣公部門暑期工讀抽籤今天上午直播，中籤率僅15.4%不高，吸引大專學生和家長緊盯抽籤過程。記者江良誠／翻攝

青年 網路直播 新冠肺炎

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