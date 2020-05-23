要看「魚木」花開滿樹金黃 趕緊來水公司11區管理處
「魚木」又開得滿樹金黃了！彰化市的自水來公司第11區管理處有個「後花園」裡，除了有「不老泉」歷史建築、多棵二葉松及尤加利老樹外，還有兩棵估計也有6、70年歷史的台灣原生種魚木，其中的母株現已開滿了澄黃花朵，美不勝收，雄株隨後也會綻放。由於花期才1個多月，民眾可以在上班時間前往欣賞。
自水來公司第11區管理處處長曾良琳說，不老泉建於西元1914年， 迄今已逾百年，是彰化首座蓄水池，早年因泉水源源不絕故名為不老泉，與不老泉相鄰的這兩棵魚木，樹高約10公尺，樹身需要兩人合抱，在台灣鮮少看到如此碩大的魚木，每逢盛開時，即會隨著時間變幻顏色，不同時間有不同之美，令人百看不厭。
曾良琳說，水公司第11區管理處的這兩棵魚木，一雄一雌，雌株在本月8日開始開花，目前已滿樹金黃，尤其映著夕照，更加迷人，約到6月初即會凋謝，而雄株即會接力開花，花期可持續到6月底。魚木花期進入尾聲後，即會長滿螟蛾，拖著長絲隨風飄展，即有「蜘蛛樹」之稱，另有說法是花形像多爪的蜘蛛而得名。
曾良琳表示，「魚木」別名三角鱉、樹頭菜、三腳桌，是三柑科的植物，台灣特有的亞種。 樹形整齊高大喜歡住在低海拔地區，是落葉性喬木，葉子的生長排列像手掌一般，叫做「掌狀複葉」，每片葉子都有3小葉，冬天一到葉子就掉光光；花是屬於「繖房花序」，著生於枝條頂端，是淡黃色的花朵，每朵花都有4片卵形的花瓣，粉花紅色的花蕊， 細細長長很漂亮。
曾良琳指出，「魚木」植株具有毒性且材質輕軟，以前的人拿來毒魚，現在的漁夫用來做成小魚形狀的釣餌，用來釣烏賊用，所以才被人叫叫做「魚木」。
曾良琳表示，園內除了魚木外，藍花楹也綻放之中，歡迎民眾前往欣賞，參觀時間為星期一至五上午8點至下午5點(假日不開放)。因防疫期間，必須配合防疫措施，戴口罩，由大門口警衛量額溫實名制登記後進入參觀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言