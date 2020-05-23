台中南天宮捐百萬 助國中、小學校裝冷氣

台中南天宮關帝廟照顧學子，提昇學校學習優質環境舉辦「捐贈大台中國中、國小學校百萬設備」公益活動。廟方捐贈冷氣經費給10所各國中、國小學校共計100萬、各國中小清寒學生白米3000斤，市長盧秀燕親自代表接受，受惠學校校長也致贈感謝狀。

這次受贈學校有：育英國中、東峰國中、力行國小、樂業國小、成功國小、大智國小、台中國小、四維國小、仁愛國小、進德國小等。

市長盧秀燕表示，民間捐贈給學校的設施、教育設備都會張貼捐贈者姓名，採「實名制」，希望教育孩子飲水思源的觀念。台中市高中職以下學生數全國第二多，近40萬人，市府積極改善學校設備，今年編列1億元裝設冷氣，但仍然不足，感謝南天宮捐贈100萬元添購冷氣，教育局會將捐贈者名字張貼在冷氣設備上，教導孩子飲水思源的觀念，另也感謝南天宮捐贈3000公斤米給弱勢學生，讓孩子在愛的環境下茁壯。

南天宮主委吳光雄說，南天宮長期辦理公益慈善事業，除每年四月舉辦愛心佈施及繞境捐款活動，也常到各學校、社福機構、老人養護中心發放物資，這次捐贈，期望推行慈善、互助互愛的精神。

台中南天宮關帝廟，主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨。廟方說，長期以來執行「愛心物資佈施列車公益活動」，這次啟動愛心列車共佈施3000斤白米給各學校或偏鄉弱勢學童，讓防疫期間三餐不挨餓，關懷台灣地方角落弱勢家庭。

另外，原訂今年4月11、12、13日的遶境活動，改在7月11、12日（六、日）以慈善為出發點，舉行連續二天祈福佈施公益活動，預定發放50000斤白米給全國佈施弱勢家庭（外縣市將郵寄到府），屆時發放白米將設有5個站：太平、大里、北區、東區、霧峰等。