快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中南天宮捐百萬 助國中、小學校裝冷氣

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中南天宮關帝廟照顧學子，舉辦「捐贈大台中國中、國小學校百萬設備」公益活動，廟方捐贈冷氣經費給10所各國中、國小學校共計100萬、各國中小清寒學生白米3000斤，市長盧秀燕親自代表接受。圖／台中市新聞局提供
台中南天宮關帝廟照顧學子，舉辦「捐贈大台中國中、國小學校百萬設備」公益活動，廟方捐贈冷氣經費給10所各國中、國小學校共計100萬、各國中小清寒學生白米3000斤，市長盧秀燕親自代表接受。圖／台中市新聞局提供

台中南天宮關帝廟照顧學子，提昇學校學習優質環境舉辦「捐贈大台中國中、國小學校百萬設備」公益活動。廟方捐贈冷氣經費給10所各國中、國小學校共計100萬、各國中小清寒學生白米3000斤，市長盧秀燕親自代表接受，受惠學校校長也致贈感謝狀。

這次受贈學校有：育英國中、東峰國中、力行國小、樂業國小、成功國小、大智國小、台中國小、四維國小、仁愛國小、進德國小等。

市長盧秀燕表示，民間捐贈給學校的設施、教育設備都會張貼捐贈者姓名，採「實名制」，希望教育孩子飲水思源的觀念。台中市高中職以下學生數全國第二多，近40萬人，市府積極改善學校設備，今年編列1億元裝設冷氣，但仍然不足，感謝南天宮捐贈100萬元添購冷氣，教育局會將捐贈者名字張貼在冷氣設備上，教導孩子飲水思源的觀念，另也感謝南天宮捐贈3000公斤米給弱勢學生，讓孩子在愛的環境下茁壯。

南天宮主委吳光雄說，南天宮長期辦理公益慈善事業，除每年四月舉辦愛心佈施及繞境捐款活動，也常到各學校、社福機構、老人養護中心發放物資，這次捐贈，期望推行慈善、互助互愛的精神。

台中南天宮關帝廟，主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨。廟方說，長期以來執行「愛心物資佈施列車公益活動」，這次啟動愛心列車共佈施3000斤白米給各學校或偏鄉弱勢學童，讓防疫期間三餐不挨餓，關懷台灣地方角落弱勢家庭。

另外，原訂今年4月11、12、13日的遶境活動，改在7月11、12日（六、日）以慈善為出發點，舉行連續二天祈福佈施公益活動，預定發放50000斤白米給全國佈施弱勢家庭（外縣市將郵寄到府），屆時發放白米將設有5個站：太平、大里、北區、東區、霧峰等。

相關活動詳至台中南天宮官方網站：https://www.tcntg.org/，台中南天宮官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/tcntg/。地址：台中市東區自由路三段309號，電話（04）22111281。

台中南天宮關帝廟照顧學子，舉辦「捐贈大台中國中、國小學校百萬設備」公益活動，廟方捐贈冷氣經費給10所各國中、國小學校共計100萬、各國中小清寒學生白米3000斤，市長盧秀燕親自代表接受。圖／台中市新聞局提供
台中南天宮關帝廟照顧學子，舉辦「捐贈大台中國中、國小學校百萬設備」公益活動，廟方捐贈冷氣經費給10所各國中、國小學校共計100萬、各國中小清寒學生白米3000斤，市長盧秀燕親自代表接受。圖／台中市新聞局提供

愛心 公益活動

延伸閱讀

台中高工實習大樓開工 盧秀燕：培育機械冷凍人才

酒店解禁綠批盧秀燕茫跟風 市府：謹慎參考台南與北高

中部空汙治理專案辦公室掛牌 7縣市共同對抗空汙

中華夜市遭縱火 盧秀燕：絕不寬貸 嚴懲到底

相關新聞

社區防疫小旅行 彰化秀水金興社區「一條街」觀光成形

新冠肺炎疫情影響觀光，彰化縣秀水金興社區推出「防疫小旅行」，讓遊客各自開車前往，一日行程可到當地富雨陽傘、泳霖和岡聯牧場...

中橫裡冷坍方路段 公路總局今午提前清除恢復雙向通車

台中市和平區中橫公路裡冷路段23日坍方，公路總局緊急搶修，今天上午管制交通持續進行路側孤石清除，今天中午2點16分完成清...

台中大安首座棒壘球場啟用 蔡其昌和陳柏惟開球

台中市大安區南埔簡易棒壘球場今天完工啟用，是全台第一座可以欣賞海景的運動場地，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員...

中橫裡冷段坍方 今天管制交通搶修

公路總局谷關工務段今天通報，台中市和平區中橫公路，台8線27K+500裡冷路段因降雨邊坡清除坍方後，進行路側孤石清除，今...

台中學生午餐吃有機米 最快12月上桌

台中市104學年度起，推動「營養午餐5元加碼補助政策」補助市立學校每生每餐5元，增加有機蔬果、在地食材。市府今年7月起將...

陳時中也「順時中」 讓學童酒精瓶燈飾擺在辦公室

彰化縣偏鄉小學校文德國小師生日前利用防疫酒精瓶製作燈飾 ，寄給陳時中部長表達對他全體防疫人員的感謝，卻不知道阿中部長會怎...

芳苑夕照融合在地食材 踏出台版蔚藍海岸第一步　

彰化縣養殖協會和弘光科技大學使用芳苑鄉在地食材，今天在芳苑鄉漢寶生態文化園區舉辦漢寶音樂食尚饗宴發表會，使用黃金文蛤、冬...

彰化半年高齡人口多2萬 王惠美出三招救年輕人口回流

彰化縣2020年度社區發展領航培訓因新冠肺炎疫情，開訓延後兩個月，報名的105名學員今天全體出席開訓典禮；縣長王惠美說，...

可以來追火車了！彰化扇形車庫5月27日重新開放

全台碩果僅存的彰化扇形車庫，因新冠肺炎疫情影響，4月13日起封閉，隨著疫情趨緩，從5月27日起，重新對外開放參觀，但要遵...

疫情趨緩！台中8座親子館提前恢復營運

新冠肺炎疫情趨緩，台中市8座親子館原定休館至6月底，提前在5月19日起恢復營運。台中市副市長陳子敬今天化身「親子館爺爺」...

影／護理師辛苦了！子女為護理師媽媽洗腳這一幕好感動

新冠肺炎疫情趨緩，衛福部台中醫院今天在院內舉辦「走過疫情，感謝有您！」感恩活動，邀請11名平時忙於疫情的護理師媽媽，來接...

影／南投暑期工讀抽籤直播 1萬3000人緊盯過程緊張

南投縣「大專青年學生公部門暑期工讀生計畫」今天抽籤，因為新冠肺炎防疫，改為網路直播公開抽籤，416名報名者僅63個職缺，...

熱門新聞

全面取締超速 竹市3支測照桿陸續啟用並恢復移動式測照

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。