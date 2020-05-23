影／爸爸的身教！推案遇921這麼做 二代接班立志蓋好房

台中建商鼎一建設二代接班，由40歲總經理何柏毅、38歲副總何柏霆兄弟檔，接下34年的老品牌。何柏毅說，何父從小灌輸他和弟弟待員工像家人、要蓋好房子，何父在南投國姓鄉推案「國姓親家」別墅建案遇921地震，以成本價賣給災民，善盡企業社會責任，兄弟二人接棒，推出第三案，立志要蓋讓住戶安心的好房。

鼎一建設副總何柏霆說，鼎一建設以蓋別墅起家，以安全安心為理念蓋房子，產品包括集合式住宅大樓、商辦大樓、透天別墅共13案，挺過921、SARS、金融海嘯等，建立口碑，他和哥哥接棒後，已推出3別墅建案。

鼎一建設總經理何柏毅說，何父工作嚴謹，他和弟弟從小跟著爸爸到工地，了解工地作業環境，也體會工作人員工作很辛苦，何父都會灌輸他和弟弟「員工就是我們的家人」觀念，要善待員工，做建設不只是賺錢，房子要蓋得穩固，讓住戶住得安心。

何柏毅指出，何父1997年在何母娘家南投縣國姓鄉推出十多戶的「國姓親家」別墅建案，沒想到剛成屋就遇921，待交通搶通後進入國姓鄉，發現「國姓親家」別墅建案屋況沒問題，只有水塔搖一搖掉下來。