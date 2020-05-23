影／爸爸的身教！推案遇921這麼做 二代接班立志蓋好房
台中建商鼎一建設二代接班，由40歲總經理何柏毅、38歲副總何柏霆兄弟檔，接下34年的老品牌。何柏毅說，何父從小灌輸他和弟弟待員工像家人、要蓋好房子，何父在南投國姓鄉推案「國姓親家」別墅建案遇921地震，以成本價賣給災民，善盡企業社會責任，兄弟二人接棒，推出第三案，立志要蓋讓住戶安心的好房。
鼎一建設副總何柏霆說，鼎一建設以蓋別墅起家，以安全安心為理念蓋房子，產品包括集合式住宅大樓、商辦大樓、透天別墅共13案，挺過921、SARS、金融海嘯等，建立口碑，他和哥哥接棒後，已推出3別墅建案。
鼎一建設總經理何柏毅說，何父工作嚴謹，他和弟弟從小跟著爸爸到工地，了解工地作業環境，也體會工作人員工作很辛苦，何父都會灌輸他和弟弟「員工就是我們的家人」觀念，要善待員工，做建設不只是賺錢，房子要蓋得穩固，讓住戶住得安心。
何柏毅指出，何父1997年在何母娘家南投縣國姓鄉推出十多戶的「國姓親家」別墅建案，沒想到剛成屋就遇921，待交通搶通後進入國姓鄉，發現「國姓親家」別墅建案屋況沒問題，只有水塔搖一搖掉下來。
何柏毅說明，何父目睹當地災情慘重，很多民眾死傷，房屋倒塌，災民流離失所，何父最後決定幫助災民、善盡企業社會責任，請公司會計把房子的建造成本算一算，每戶都以成本賣，這個案子一塊錢都沒有賺。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言