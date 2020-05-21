玉山一年垃圾40公噸 玉管處籲減量請遊客自行帶下山

近來愛山、淨山議題受到重視，玉山國家公園考量到目前山上的垃圾，並不能處理回收，且需清運至27公里外的阿里山垃圾轉運站，之後再送到山下的鹿草焚化，一年垃圾總重約40公噸，處理費用及清運趟數都極為可觀，推動遊客將自己的垃圾帶下山外，今年6月1日起將採行新型環保電動壓縮垃圾車，加強收運垃圾。

玉山國家公國表示，塔塔加遊憩區海拔2610至2862公尺，不僅有休憩步道亦是攀登玉山的入口，每年帶來短期休憩的遊客人潮將近70萬人次，步道上不但是野生動物的天堂，遊客更能享受自然野趣，同時可以呼吸清新空氣，觀看雲海晚霞。

玉管處表示，日前在塔塔加遊憩區觀察到，有租賃遊覽車的團隊，將整箱未分類的垃圾丟入垃圾子車或任意棄置；垃圾餿水流出，造成環境髒亂外，遊憩活動產生的垃圾，已對生態環境造成危害，塔塔加管理站員工曾多次觀察到黃喉貂、黃鼠狼、台灣獼猴等野生動物翻弄垃圾，長期下來將造成動物習性改變。

玉管處並表示，畢竟塔塔加遊憩區加上攀登玉山的山友所產生的垃圾，一年約40公噸，且需清運至阿里山垃圾轉運站，才能再送下山焚化處理；另外如利樂包、便當盒、塑膠內盒等在山下可回收的垃圾，山上並不能回收，僅能以一般垃圾處理，無形中也形成資源浪費。