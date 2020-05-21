疫情衝擊芒果外銷銳減 弘光推隱藏版芒果冰淇淋助農民
現值芒果季節，受疫情影響外銷訂單銳減，弘光科技大學「紅師父」烘焙食品實習工廠為了幫助果農，使用台灣在地芒果製作各式的芒果甜點，包括芒果奶酪、芒果塔、芒果蛋糕捲、芒果哈斯等11種產品，還用新鮮芒果打成果泥製成冰淇淋，成為炎夏消暑聖品，受師生歡迎。
弘光科大「紅師父」烘焙食品實習工廠長王俊勝表示，學校長期運用食品加工專業技術幫助台灣果農，前年火龍果生產過剩研發火龍果果乾、餡料及月餅，也經常性訂購當季水果來製作甜點，今年芒果外銷訂單減少，特別推出芒果季活動，每周向屏東果農訂芒果製作西點麵包。
王俊勝說，挑選芒果製作西點的秘訣是不能選用太熟的芒果，避免果肉出水，但是又不能夠挑不夠熟的芒果，以免吃起來太酸影響口感，由於訂購來的整箱芒果熟度不一，所以必須要特別挑過。
王俊勝說，芒果西點多數使用新鮮的芒果製作，芒果雪莓娘用芒果丁包製；芒果塔選用軟硬適中的芒果切片後，把果肉擺成漂亮黃玫瑰花外型，下層塔皮使用奶油、杏仁粉等原料烘培，加上芒果卡士達醬，吃起來酥脆紮實還散發著堅果香氣。但蛋糕捲為避免含水量高，果肉出水壞了口感，不能使用新鮮果肉，得把果肉加奶油打成芒果慕斯捲入蛋糕中搭配，麵包則加入烘乾的果肉來製作。
由於天氣變熱，實習工廠也推出季節限定芒果冰淇淋。王俊勝說，紅師父芒果冰淇淋採用獨家配方，以台灣屏東的芒果泥，加入義大利進口芒果果泥，增加風味層次，且不會過甜，上市以來大受教職員、師生熱烈回響，平均一天可賣出50支。
林姓教職員說，學校賣的冰淇淋吃起來香氣十足，每吃一口嘴巴都會充滿芒果香氣，吃起來跟市面上的差很多，「根本就是隱藏版的消暑聖品！」
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