中華路夜市疑遭縱火 盧秀燕：絕不寬貸一定嚴懲

台中市歷史悠久的中華路夜市今天凌晨疑遭縱火，燒毀多家店面，市長盧秀燕今天表示，她已指示相關局處處理監督，對於縱火案絕不寬貸，一定嚴懲。

台中市消防局指出，今天淩晨3時51分接獲報案後，立即出動消防人員及車輛抵達現場，由消防局長曾進財指揮搶救，火勢於上午7時55分撲滅。

針對中華路夜市疑遭縱火，盧秀燕上午前往中興大學出席「2020視訊就業博覽會」開幕式時，接受媒體聯訪表示，她第一時間即指示副市長陳子敬負責全程督導，積極處理，目前台中市警察局第一分局也正在偵訊縱火嫌疑犯，對於縱火案，絕不寬貸，一定嚴懲到底。

台中市經發局表示，中華路夜市受火災損害影響攤商有3家，分別為中華牛排館、深海大石斑、讚不絕口小火鍋等店家，相關財損尚在估算中。

不過，由於夜市營業時間為每天下午4時至隔天凌晨2時，經發局指出，管理委員會編組雖有自衛消防編組，但人為縱火發生時間為凌晨4時，因此大部分攤商皆已休息，經發局會協助攤商處理後續事宜。

都發局表示，經查火災地點尚無違建查報紀錄，將於火災事故鑑定完畢後，建築物部分請業者清除或依規執行拆除，以維市容景觀與公共安全。