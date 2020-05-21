中市宣布畢業典禮照辦 盧秀燕：讓孩子有美好回憶

畢業季節即將到來，面對新冠肺炎疫情，學校是否舉辦畢業典禮，台中市長盧秀燕今天表示，支持畢業典禮照常舉辦，讓孩子有個美好回憶，後續視疫情發展彈性調整，做好萬全準備。

盧秀燕上午前往中興大學參加「2020視訊就業博覽會」開幕式，對於台中市政府是否開放舉辦畢業典禮，盧秀燕接受媒體聯訪時表態支持。

盧秀燕表示，畢業典禮是孩子們學習階段非常重要的榮典，人生不同階段，畢業典禮都只有一次，大家都很期待，因此她今天宣布台中市各級學校在做好防疫措施下，都可舉行畢業典禮。

市府指出，經徵詢將畢業的學生、家長、師長想法，教育局、衛生局、新聞局、公衛防疫專家等單位共同研商後，列出規範讓各校遵循，包括一定要戴口罩、量體溫、勤洗手及實名制登記；另親友陪同參加，授權各校依據場地大小控管人數，提醒各校可開始籌備，讓孩子有一個美好、不一樣的回憶及榮典。

教育局表示，學校應預先掌握觀禮人數，妥善規劃現場動線，建立應變機制，請各校確實遵照與落實防疫原則。

因應疫情變化，教育局建議，各校可因地制宜、彈性調整，學校也可發揮巧思，可採行節目預錄、直播觀禮或視訊連線等各種方式，頒獎也可採分梯分流方式，避免人潮群聚，有效控管活動時間，簡化活動程序，舉辦一場兼顧防疫又溫馨的畢業典禮。