到台中梨山「與蒼蠅共舞」？議員批雞糞施肥惹禍

到台中知名觀光區的和平旅遊，得要「與蒼蠅共舞」？台中市王立任、謝志忠和張玉嬿發現，在和平的景點、學校都出現蒼蠅滿天飛，禍首就是農民使用雞糞當肥料，不僅造成環境髒亂，也可能讓土壤含鋅，隨食物鍊進到人體，質疑市府未內心宣導改善。

台中市農業局長蔡精強指出，目前使用生雞糞施肥已減少，集中在和平區的梨山高麗菜田，每年已補助3萬多噸推動有機堆肥。

王立任等人認為農業廢棄物的處理必須重視，台中有266家養雞業者，每年產生4萬噸的廢棄物，以往有收購制度每公斤可賣1到3元，但現無人再製利用，生雞糞變垃圾，業者還要花錢清運。

張玉嬿認為，政府應重視農業多元技術開發、友善環境的新技術，謝志忠也指要重視農業汙染造成的影響，市府有必要加強宣導，並找出方法改善。