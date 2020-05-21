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農林紓困釋利多 南投林管處國有林地租金減免

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
林務局南投林區管理處考量疫情，今年國有林出租地租金開徵減免，且延至10月1日辦理開徵。圖／南投林管處提供
林務局南投林區管理處考量疫情，今年國有林出租地租金開徵減免，且延至10月1日辦理開徵。圖／南投林管處提供

林務局南投林區管理處國有林出租地租金原訂每年5月開徵，但受新冠肺炎疫情影響，今年國有林地出租供農業使用的租金和副產物價金免收，暫准建地、礦業用地等供其他用途的租金則減收2成，租金開徵延後到10月1日至12月31日。

南投林管處指出，考量肺炎疫情影響經濟層面甚廣，為紓緩民困，與農林相關產業共體時艱，而減免國有林租地租金，其中出租供農業（農作、森林）使用的暫准水田、旱地租約及租地造林地副產物分收，今年租金及副產物分收價金全免。

而其他供建物使用的暫准建地租約，以及依「森林法」第8條出租的公共、公用事業用地、依「國有財產法」第28條但書出租之特別放租地及礦業用地租金，今年一律減收2成，並由林管處主動辦理減租，無需承租人提出申請。

唯今年國有林出租地辦理租金減免，相關作業系統程式也需修正，南投林管處表示，開徵作業系統修正調整需要時間，因此租金開徵從原訂的5月1日至31日，今年延後至10月1日辦理開徵，截日開徵日期則至12月31日止。

新冠肺炎 疫情 國有林地

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